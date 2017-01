TENNIS - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS U18 : Que du lourd pour les jeunes raquettes mauriciennes

Nouveau défi à l'horizon pour les jeunes raquettes mauriciennes. Quatre d'entre elles se retrouveront en action du 5 au 12 février aux Championnats d'Afrique juniors U18 en Tunisie. Il s'agit d'Amaury de Beer, Zara Lennon, Amélie Boy, alors que Christopher Fok Kow figure pour l'heure sur la liste d'attente de la Confédération africaine de tennis (CAT). Ils rallieront directement la Tunisie de leur base d'entraînement à l'étranger, indique-t-on, et seront coachés sur place par les techniciens de l'ITF.

Christopher Fok Kow, qui a intégré en octobre le Centre d'entraînement ITF du Maroc pour une année, est rentré à Maurice en décembre. Il repart dimanche rejoindre Zara Lennon avant de mettre ensemble le cap sur la Tunisie. Par contre, Amaury de Beer devrait débarquer de France avec son entraîneur, alors qu'Amélie Boy se trouve à Durban depuis la semaine dernière.

À l'exception de Fok Kow qui prendra pour la première fois la mesure du niveau, les trois autres joueurs avaient participé à la précédente édition tenue l'an dernier, toujours en Tunisie. Après la bonne prestation des Mauriciens aux récents Championnats juniors d'Afrique australe tenus en Namibie — trois d'entre eux se sont qualifiés pour les Championnats d'Afrique juniors U14-U16 prévus du 26 mars au 6 avril en Afrique du Sud —, il s'agit de voir le comportement de ces jeunes dans ce tournoi continental connu pour être très relevé, car classé tout proche des tournois juniors de Grand Chelem.

De plus, il est précédé de deux warm-up events, à savoir le ITF Junior Tunisia 1 (grade 2/terre battue) prévu du 24 au 29 janvier et le ITF Junior FTT 2017 (grade 2-hard court) prévu du 31 janvier au 5 février. Ces deux tournois accueilleront surtout un grand nombre de joueurs non africains très cotés au classement mondial juniors.

De Beer, Lennon et Boy retournent donc en Tunisie cette année, mais un peu plus aguerris face à une farouche opposition. On se souvient que l'an dernier, à l'exception d'Hemanshu Rambojun, qui chutait au premier tour du simple hommes, les trois autres avait échoué au 2e tour, De Beer perdant 0-6, 4-6 face à l'Egyptien Omar Felkadi, 12e tête de série et classé 363e ITF.

En simple dames, Amélie Boy, âgée alors de 16 ans, et Zara Lennon, 15 ans, avaient été éliminées, la première 2-6, 7-6 (6), 1-6 face à la Sud-Africaine Lee Barnard, classée n°4 et 112e jr mondiale. Zara Lennon avait perdu 3-6, 2-6 contre la Sud-Africaine Zani Barnand (90e ITF), classée n°2. En double hommes, le tandem Rambojun-De Beer avait perdu en quarts de finale.

Reste que certains des prétendants qui étaient présents l'an dernier sont toujours en lice cette année en Tunisie. À l'image des Sud-Africains Richard Thongoana (Af Sud), 85e, et Joshua Howard-Tripp, 83e jr ITF cette semaine, ainsi que la Burundaise Sada Nahimana, 101e.

Notons qu'Amaury de Beer, 358e jr ITF, s'est retiré des deux tournois ITF préparatoires. Par contre, Zara Lennon (365e) a été placée en phase qualificative des deux tournois et Amélie Boy (325e) est inscrite en qualification du second tournoi uniquement. L'an dernier, De Beer était classé 1273e, Boy 487e et Lennon 615e à la même époque.

Le Sud-Africain Thongoana est le joueur le mieux classé du premier tournoi ITF juniors, mais seulement le 3e du second derrière son compatriote Joshua Howard-Tripp et le Britannique Finn Brass 44e. Le Sud-Africain Siphosothando Montsi, 107e, figure également en bonne place.

En féminin, la Suissesse Simona Waltert, 92e, la Burundaise Sada Nahimana, 101e, et la Marocaine Diae El Jardi, 148e, s'imposent parmi les favorites. Seuls les joueurs classés au mieux dans le top 200 sont acceptés directement dans le tableau final du simple hommes et simple dames des deux tournois ITF jr grade 2. À quelques exceptions près, les autres sont placés dans les tableaux qualificatifs.