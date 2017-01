TENNIS - CHAMPIONNATS JUNIORS D'AFRIQUE AUSTRALE : Sarah Introcaso remporte le titre en U14

Pour la première fois, Maurice s'est retrouvée à l'honneur au cours de sa participation aux Championnats juniors d'Afrique australe. En effet, Sarah Introcaso a remporté le titre en U14 filles après avoir survolé le groupe H en phase de poules. Admise dans le tableau final, elle prend d'entrée la mesure de la qualifiée namibienne Lisa Yssel 4-6, 6-2, 10-1, puis de la grande favorite du tableau, la Sud-Africaine Gabriella Broadfood, 7-6 (6), 7-5 en quarts de finale, suivie de la tête de série n°3, la Malgache Narindra Ranaivo, 7-6 (5), 6-2 en demi-finales, avant de tomber la Zimbabwéenne Magarita Rufaro 6-2, 6-3 en finale.

On dira que ce sont deux outsiders du tableau qui se sont donné la réplique dans cette finale des U14 filles, la Mauricienne étant tout de même sur le papier la mieux placée pour l'emporter. Après la phase de poules qui réunissait huit groupes, dont quatre de cinq joueuses, les deux première de chaque groupe ont accédé au tableau final dont la Zimbabwéenne Magarita Rufaro incluse. Celle-ci a disposé tour à tour de Segomotso Sibanda (Bots) 6-0, 6-0, de la Sud-Africaine Christine Kruger (n°2) 7-6 (12), 1-6, 7-6 (3), et de la Malgache Mialy Rabaivo (n°4) 6-2, 6-4.

Sarah Introcaso devient ainsi la première Mauricienne à entrer au palmarès de ce tournoi qui, pour rappel, offre aux sept-huit meilleurs joueurs au classement final des U14 et U16 filles et garçons une qualification à la phase finale des championnats continentaux inscrits du 26 mars au 6 avril.

On se souvient que l'an dernier à Durban, Sarah Introcaso avait terminé 7e au classement final de la catégorie, Jason Espitalier-Noël avait perdu en finale U14 garçons, alors que Zara Lennon avait perdu dans le carré d'as des U16 filles et finissait 3e au classement. Avant eux, ils furent quelques Mauriciens à avoir échoué tout près du podium ou en finale du tournoi austral.

En 2015 à Gaborone (Botswana), Lennon toujours avait échoué en finale et Amélie Boy en demi-finales des U16 filles, celle-ci terminant 3e au classement. Jason Espitalier-Noël chutait lui aussi en demi-finale, terminant 3e en U14. En 2014, toujours à Gaborone, Boy échoua en demi-finales des U16.

L'année précédente à Windhoek, Jason Ah Chuen s'était arrêté en demi-finales U14 garçons, alors qu'en 2012 en Namibie toujours, Dylan Foo Kune, Julien Min Fa (U 16) et Amélie Boy (U14) s'étaient hissés jusqu'en en quarts de finale U14, tandis que Shannon Wong échouait en demi-finales U16 filles, terminant 4e au classement final. Enfin en 2010 à Harare (Zimbabwe), Eugénie Lim Ah Tock avait perdu en finale U14, tandis que Mi Fa avait été finaliste en 2009 en U14 à Harare.

Nous y reviendrons demain avec les résultats complets des Mauriciens à Windhoek.