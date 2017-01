TENNIS — CHAMPIONNATS JUNIORS D'AFRIQUE AUSTRALE U14-U16—OBJECTIF: Continuer à faire bonne figure

Comme ce fut le cas l'an passé, les jeunes raquettes mauriciennes prendront part aux Championnats juniors d'Afrique australe des moins de 14 et 16 ans, qui débutent lundi en Namibie (Windhoek) et qui connaîtront leur dénouement le 18 courant. Pour rappel, ce tournoi sert de qualification à la 40e édition des Championnats d'Afrique juniors, prévus du 26 mars au 6 avril. Le pays qui devrait accueillir l'évènement n'a pas encore été établi.

Huit jeunes joueurs ont mis le cap vendredi sur la Namibie pour les Championnats juniors d'Afrique australe, étape qualificative aux Championnats continentaux des deux catégories (U14-U16). Il s'agit de Jake Lam, Lucas Lai Fat Fur, Sarah Introcaso et Malika Ramasawmy en U14, et Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël, Sébastien Liu et Céline Wan Min Kee en U16. À noter que ce rendez-vous de la zone sud se tiendra du 9 au 14 courant pour les U14 et du 9 au 18 pour les U16. Cette année, la catégorie U12 n'est pas au programme.

Ces jeunes, accompagnés de l'entraîneur Dominique Thomas ainsi que du Directeur technique national (DTN), Abraham Ibrahim, devront sortir le grand jeu pour tenter de faire la différence, eux qui ont suivi un camp d'entrainement intensif axé principalement sur la préparation physique en décembre (19-22). Ils ont également effectué des séances spécifiques de tennis du 27 décembre au 5 janvier avec deux jours de repos les 1er et 2 janvier. L'objectif sera bien évidemment de faire mieux que la saison passée, à Durban (Afrique du Sud). Pour rappel, les locaux ont toujours fait bonne figure dans cette compétition, avec cinq des sept prétendants en lice l'an dernier ayant décroché leur qualification pour les Championnats d'Afrique.

S'agissant des compétiteurs de cette année, Jake Lam, Lucas Lai Fat Fur et Malika Ramsawmy sont promus en U14. Force est de constater que ces derniers possèdent de réelles chances de qualification pour la phase finale du rendez-vous continental. D'autant que le tournoi austral se disputera durant les deux premiers jours en format Round Robin dans les deux catégories afin d'en désigner les meilleurs qui intégreront les tableaux principaux, comme c'était le cas il y a deux ans, au Botswana. Jake Lam avait pris la 8e place en U12 l'an passé, alors que Lucas Lai Fat Fur avait terminé au pied du podium. Malika Ramasawmy avait, quant à elle, terminé à la 7e place en U12 filles, après avoir dominé la Sud-Africaine Naledi Manyube 4-6, 6-0, 15-13 lors du match de classement. Sarah Introcaso, 7e l'an passé, tentera-t-elle aussi de faire mieux?

Fok Kow/Espitalier-Noël : Des chances de victoires

En U16 masculin, les yeux seront rivés sur Christopher Fok Kow et Jason Espitalier-Noël. Le premier nommé, qui avait pris la huitième place l'année dernière chez les U14, a réalisé une belle saison 2016, devenant le premier Mauricien à remporter les Masters en novembre à Nairobi au Kenya. Ce tournoi réunissait d'ailleurs les meilleurs joueurs du continent de la saison et le tennisman avait accumulé six victoires. Pour son ultime rencontre face au Tunisien Elyes Marouani, Christopher Fok s'était imposé en trois manches, 5-7, 6-3 et 6-4. Ayant franchi un nouveau palier, il sera à surveiller et pourrait bien prétendre à la victoire finale au même titre que son compatriote Jason Espitalier-Noël.

Parmi les cinq qualifiés de l'an passé, seul Jason Espitalier-Noël avait pu se hisser jusqu'en finale des U14 garçons, s'inclinant face au Sud-Africain Carl Roothman pour prendre la deuxième au classement. En demi-finale, il avait pris la mesure du Sud-Africain Andreas Scott 6-1, 6-1. Le finaliste malheureux de l'an dernier, qui en sera à sa troisième participation d'affilée, pourrait cette fois-ci faire la différence. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sébastien Liu (U16) est, pour sa part, le seul néophyte de l'équipe mauricienne. Il en profitera pour acquérir un maximum d'expérience.

Chez les filles, seule Céline Wan Min Kee (10e en U14 filles en 2016) tentera de faire aussi bien sinon mieux que Zara Lennon (3e l'an passé) à l'échelon supérieur. Cette dernière s'était imposée face à la Zimbabwéenne Beverly Matsiwe (6-4, 7-5) pour le match de classement, ayant été battue au stade des demi-finales par la Sud-Africaine Corin De Waal (4-6, 6-4, 6-1). Pour rappel, Maurice avait pris la deuxième place au classement derrière l'Afrique du Sud et devant le Zimbabwe. Pour Dominique Thomas, ces jeunes ont un gros potentiel. « Nombreux d'entre eux changeront de catégories et auront vraisemblablement à coeur de prouver leur valeur. Du côté des filles, Sarah Introcaso (U14) pourrait bien être l'une des surprises du chef alors que chez les garçons, Jake Lam, qui a joué tout le long de l'année 2016 en U14, a lui aussi une belle carte à jouer. En U16, Christopher Fok et Jason Espitalier-Noël sont très forts et ils voudront tirer leur épingle du jeu », a indiqué notre interlocuteur.

La sélection mauricienne

U14

Garçons : Jake Lam, Lucas Lai Fat Fur

Filles : Sarah Introcaso, Malika Ramasawmy

U16

Garçons : Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël, Sébastien Liu

Fille : Céline Wan Min Kee

Entraîneur : Dominique Thomas

DTN : Abraham Ibrahim

Classement des pays

Championnats juniors d'Afrique australe 2016

1. Afrique Sud 2. Maurice 3. Zimbabwe 4. Madagascar 5. Namibie 6. Botswana 7. Mozambique 8. Lesotho 9. Malawi 10. Swaziland

DTN: Un technicien français pour remplacer Ibrahim

Le Directeur technique national (DTN) de tennis local, le Syrien Abraham Ibrahim, prendra part à sa dernière fonction lors des Championnats juniors d'Afrique Australe avant son départ prévu début février. Pour rappel, arrivé le 1er février dernier au poste de DTN, Abraham Ibrahim ne comptait pas prolonger son contrat à Maurice en 2017. « Il a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Nous n'avons eu aucun problème avec lui, bien au contraire, nous avons lié des liens avec lui, car c'est vraiment quelqu'un de spécial », a fait ressortir le président de la Mauritius Tennis Federation (MTF), Kamil Patel.

Ce dernier est d'ailleurs « très satisfait » du travail accompli par le DTN. « Il a rajouté du professionnalisme aux entraînements et les jeunes ont beaucoup appris. Il a su tirer le meilleur en leur inculquant une culture de la gagne, de la discipline et le sens du sacrifice. Comment ne pas mentionner la belle performance de Christopher Fok Kow lors des Masters en novembre dernier, ce qu'aucun Mauricien n'avait été en mesure de réaliser avant lui. Cette victoire porte certainement la griffe d'Abraham Ibrahim », a soutenu notre interlocuteur. Abraham Ibrahim aura aidé à la mise en place d'un programme de préparation intensif (fitness) et d'entraînement quotidien cinq jours sur cinq destiné aux jeunes. Un projet qui était très cher à la fédération.

Il sera remplacé par un technicien venant de l'Hexagone. « Nous ne voulons pas révéler de nom pour le moment, mais c'est un Français. Nous avons déjà soumis une candidature et nous avons également eu une entrevue avec lui. Il semble que son profil convienne également au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et nous attendons l'aval de ces derniers d'ici la fin du mois pour pouvoir aller de l'avant. L'objectif sera de continuer sur notre lancée et de faire améliorer les choses. Nous avons à coeur de faire prospérer le tennis local et que les jeunes puissent s'épanouir lors de grandes compétitions », a ajouté Kamil Patel.