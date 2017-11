TENNIS—CIRCUIT ITF-CAT U14/LES JEUNES DODOS: L’Afrique du Sud domine la première étape

Lancé mercredi dernier, la première étape du circuit africain ITF-CATU 14 a atteint dimanche sa phase cruciale au centre national de tennis à Petit Camp avec les quatre finales à l’affiche. Si l’Afrique du Sud a d’ores et déjà fait forte impression en s’offrant les simples garçons et filles ainsi que le double garçons, Madagascar a remporté le double filles, tandis que la Mauricienne Malika Ramasawmy a atteint la finale du simple filles.

Quart de finaliste en U12 l’an dernier, Malika Ramasawmy s’incline cette fois en finale 3-6, 0-6 face à la Sud-Africaine Line Greyling. Mais faut-il préciser que les deux catégories ont été regroupées cette année en considérant la moyenne d’âge des participants. Ces derniers au nombre de 63 nous arrivent de huit pays, outre Maurice — Kenya, Libye, Madagascar, Afrique du Sud, La Réunion, Tanzanie, Tunisie et Zimbabwe. La phase qualificative de la première étape s’est jouée mercredi et les matches ont débuté jeudi dans les tableaux finaux.

Du côte de la sélection mauricienne, celle-ci est composée de onze joueurs, soit huit garçons et trois filles. L’équipe masculine ne compte aucun débutant puisque Thavish Ramyead, Lucas Lai Fat Fur, Jake Lam, Auxence Acou, Samuel Ava, Aaron Rawa, Calvin Lam et Sébastien Koster figurent parmi les prétendants cette année après avoir accédé au tableau final U12 l’an dernier. Reste que seuls Lam, Acou et Lai Fat Fur ont atteint les quarts de finale durant la première étape la semaine dernière. Lam termine 5e, Lai Fat Fur 6e et Acou 7e du classement final. En féminin, Kelly Leung est la seule des trois à faire figure de débutante aux côtés de Chiara Li et Malika Ramasawmy. Li a chuté d’entrée et Leung au 2e tour. Leung termine 13e et Li 20e.

La seconde étape a débuté dimanche avec le tour qualificatif chez les garçons. Hier, seuls Jake Lam et Kelly Leung ont survécu aux deux premiers tours. Quant à Malika Ramasawmy, classée n°4, elle a abandonné au 2e tour face à la Malgache Randy Rakotoarilala, qui menait 6-1 et 2-1. Chiara Li s’est fait éliminer au 2e tour 6-4, 6-3 par la Sud-Africaine Kagiso Ledwaba (5) après avoir gagné 6-3, 7-5 face à la Malgache Miarana Robinson. Aujourd’hui donc, Kelly Leung affronte la Sud-Africaine Tyrah Cock pour une place en demi-finales.

Idem pour Jake Lam, qui fait face à Gerard Henning. C’est le deuxième Sud-Africain qui croise la trajectoire du Mauricien dans cette seconde manche. Celui-ci a forcé à l’abandon au tour précédent Benjamin Scott, 6-2 (abn). Henning avait atteint le dernier carré samedi dernier. Sinon, Kenrick Lam et Auxence Acou ont pris d’entrée la porte de sortie, alors qu'Aaron Rawa, Samuel Ava, Lucas Lai Fat Fur et Calvin Lam se sont inclinés au 2e tour.