TENNIS CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS : Ah Chuen et Kwok grignotent des places

Lundi dernier lors de la mise à jour du classement mondial des juniors, les deux Mauriciens Kenny Ah Chuen et Anthony Kwok ont vu leur position au tableau s’améliorer. Après les compétitions de l’ITF U18 qui ont eu lieu pendant deux semaines au Centre national de tennis à Petit Camp, Ah Chuen a gagné 233 places. Cette progression lui permet de se positionner à la 1474e place. Kwok gagne lui 343 places et se positionne au1844e rang. Cependant, Shaheel Busguth, Amaury De Beer et Christopher Fok Kow dégringolent au classement. Le premier perd 94 places, tandis que les deux autres 36 et 67 respectivement.

Chez filles, malgré ses performances lors de l’ITF U18, la championne de Grade 4 en simple dames Amélie Boy (216e) perd cinq places, tandis que la finaliste Zara Lennon (423e) descend de 75 places au classement. Sarah Introcaso (1940e) a perdu 220 places. Les lauréats de ce classement mondial juniors chez les filles est l’Américaine Claire Liu, âgée de seulement 17ans, et le Serbe Miomir Kecmanovic, qui est le leader chez les garçons.

Classement actuel

Garçons

Amaury De Beer 472e (-36)

Kenny Ah Chuen 1474e’(+ 233)

Christopher Fok Kow 1659e (-67)

Anthony Kwok 1844e (+ 343)

Shaheel Busguth 2281e (-94)

Filles

Amélie Boy 216e (-5)

Zara Lennon 423e (-75)

Sarah Introcaso 1940e (220)