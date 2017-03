TENNIS—GYMKHANA OPEN 2017—BOY-INTROCASO: Duel indécis pour le titre du simple dames

La finale du simple dames opposant Amélie Boy à Sarah Introcaso qui se jouait hier pour le titre du Gymkhana Open, Vacoas, a été interrompue par la pluie alors que le score était d’un set partout et égalité de 4-4 au 3e set. Les deux adversaires qui évoluent dans une poule de quatre joueuses se sont affrontées assez tôt en raison de la participation de Sarah Introcaso aus Championnats d’Afrique Juniors U 14/U 16 prévus du 26 mars au 4 avril à Benoni, Afrique du Sud.

C’est le premier véritable duel de ce tournoi qui a débuté le 11 mars sur le gazon du vieux club. Et on peut dire qu’il reste toujours indécis en attendant de connaître le verdict demain au plus tard à partir de 15h30, si le temps le permet. Après leur duel, il restera à Amélie Boy et Sarah Introcaso, à faire le plus facile, soit de jouer leur dernier match contre Céline Wan Min Kee.

Pour l’heure, Sarah Introcaso s’est déjà adjugée le titre en U 16 aux dépens de Céline Wan Min Kee justement, 2-6, 6-1, 6-4. Les deux autres vainqueurs qui ont déjà émergé du tournoi sont Eve Gaillard (U 12) et Solena Lefébure (U 8), la première nommée l’ayant emporté 7-6, 6-4 contre Shelly Lai Man Chung alors que l’autre a réalisé le sans faute dans son tableau.

En simple hommes, c’est Jeffrey Lo qui réalise la bonne opération en se qualifiant pour les demi-finales après avoir écarté Shaheel Busguth 6-1, 6-3 et le jeune champion national, Anthony Kwok 2-6, 6-2, 7-6. Il va croiser la trajectoire de Jean-Richard Randriamanantsoa (2). Dans le haut du tableau, le Roumain Danile Bazu se retrouve lui aussi dans le dernier carré aux dépens de Kenny Ah Chuen 6-2, 6-3 en attendant d’affronter le gagnant du match mettant aux prises Jacob Ransolondrazan (1) à Jean-Marc Randriamanalina. La phase finale est prévue samedi.