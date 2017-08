TENNIS I ITF U18 (Grade 5) Petit Camp 2017 : Amélie Boy confirme son statut

Lors des demi-finales du ITF U18 qui se sont jouées hier au Centre national de tennis à Petit Camp, Amélie Boy a confirmé son statut de tête de série n°2. Elle est la seule représentante de Maurice en demi-finale car Zara Lennon a chuté en quarts. Engagée dans la deuxième rotation face à l’Indienne Mehra Vipasha, Amélie Boy n’a pas eu à forcer pour l'emporter sur le score de 6-2 et 6-2. Sa prestation d’hier devait lui permettre d'entrevoir les demi-finales avec beaucoup plus de sérénité.

Par contre, l'autre Mauricienne engagée hier, Zara Lennon, n’a pu se qualifier. Elle est tombée sur une adversaire plus coriace qu’au second tour. L’Autrichienne Anna Gross a ainsi remporté le match 2-0 (6-3, 6-4). Amélie Boy devait faire face à la Hong-Kongaise Wing Ka Lin en demi-finale, tandis qu’Anna Gross devait être confrontée à la tête de série n°1, Tiffany Lagarde, qui s'est imposée 2-0 (6-2, 6-1) contre la Hong-Kongaise Jade Masuda Kaeeasch.

En double dames, le tandem zimbabwéen Rufaro Magarira-Heidi Moyo n’a pas fait long feu face à la paire Amélie Boy-Zara Lennon. Les Mauriciennes se sont imposées 6-1 et 6-1. Elle devaient affronter la paire Gauri Bhagia-Skia Kung, qui se s’est qualifiés suite au walk-out de la paire Tara Gilich-Jade Masuda Karrasch. L’autre demi-finale devait opposer les Sud-Africaines Tarsin Hart et Alexis Tensfeldt face à la Hong-Kongaise Wing Ka Lin et la Chinoise Jiayun Zhu.

En simple hommes, l’Américain Arjun Sriram, l’Espagnol Ignacio Benzal Alia, le Suédois Olof Wiklund et le Namibien Schalk Van Schalkwyk ont tous remporté leurs quarts de finale. En double hommes, on note la bonne prestation du Hong-Kongais Sebastian Nothhaft et du Zimbabwéen Tinashe Taruberekera, qui ont vaincu la paire Thabo Ncube-Codie Van Schalkwyk 6-3 et 6-2.

Résultats d’hier

Simple dames

Tiffany Lagarde (CAN) b. Jade Masuda Kaeeasch (HKG) 2-0 (6-2, 6-1)

Anna Gross (AUT) b. Zara Lennon (MAU) 2-0 (6-3, 6-4)

Wing Ka Lin (HKG) b. Trisha Vinod (IND) 2-0 (6-3, 6-1)

Amélie Boy (MAU) b. Mehra Vipasha (IND) 2-0 (6-2, 6-2)

Simple hommes

Arjun Sriram (USA) b. Hugo Brungs (SWE) 2-1 (7-6 (5), 4-6, 7-6 (1)

Ignacio Benzal Alia (ESP) b. Jamie Davis (RSA) 2-0 (6-4, 6-4)

Olof Wiklund (SWE) b. Parker Collins Flores (USA) 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)

Schalk Van Schalkwyk (NAM) b. Jan Jermar (CZE) 2-0 (6-2, 7-5)

Double hommes

Darshan Suresh (MAS)-Alexander Van Nieunhove (BEL) b. Brostrom Poulsen (DEN)-Nicolas Stromberg (SWE) 2-0 (6-2, 6-4)

Jamie Davis (RSA)-Luca Hesselmann (GER) v Parker Collins (USA)-Olof Wiklund (SWE) 2-0 (6-4, 6-4)

Chun Lam-Kyle Tang (HKG) b. Kenny Ah Chuen (MAU)-Milary Rakotondramboa (MAD) 2-0 (7-6 (4), 7-6 (2))

Sebastian Nothhaft (HKG)-Tinashe Taruberekera (ZIM) b. Thabo Ncube (ZIM)-Codie Van Schalkwyk (NAM) 2-0 (6-3, 6-2)

Double dames

Amélie Boy-Zara Lennon (MAU) b. Rufaro Magarira-Heidi Moyo (ZIM) 2-0 (6-1, 6-1)

Gauri Bhagia (IND)-Skia Kung (TPE) b. Tara Gilich (AUS)-Jade Masuda Karrasch (HKG) w.o

Tarsin Hart-Alexis Tensfeldt (RSA) b. Finaritra Andriamadison (MAD)-Janneke Turck (RSA) 2-0 (7-6 (4), 6-3)

Wing Ka Lin (HKG)-Jiayun Zhu (CHN) b. Tamsin Hart-Alexis Tensfeldt (RSA) 2-0 (6-4, 6-3)

Programme des demi-finales

Simple dames

Tiffany Lagarde (CAN) v Anna Gross (AUT)

Wing Ka Lin (HKG) v Amélie Boy (MAU)

Simple hommes

Ignacio Benzal Alia (ESP) v Arjun Sriram (USA)

Olof Wiklund (SWE) v Schalk Van Schalkwyk (NAM)

Double hommes

Darshan Suresh (MAS)-Alexander Van Nieunhove (BEL) v Jamie Davis (RSA)-Luca Hesselmann (GER)

Chun Lam-Kyle Tang (HKG) v Sebastian Nothhaft (HKG)-Tinashe Taruberekera (ZIM)

Double dames

Amélie Boy-Zara Lennon (MAU) v Gauri Bhagia (IND)-Skia Kung (TPE)

Tarsin Hart-Alexis Tensfeldt (RSA) v Wing Ka Lin (HKG)-Jiayun Zhu (CHN)

CE MATIN : Amélie Boy en finale

Lors des demi-finales qui se sont jouées ce matin, Amélie Boy est parvenue à prendre la mesure de son adversaire, la Hong-Kongaise Wing Ka Lin, 2-0 (6-2, 6-4). En finale, la Mauricienne sera face à la tête de série n°1, la Canadienne Tiffany Lagarde, qui a remporté son match contre l’Autrichienne Anna Gross 2-1 (3-6, 6-3, 6-3). La finale du simple dames est prévue demain à 9h au Centre national de Petit Camp à Phœnix.