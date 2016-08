TENNIS I ITF U18 PETIT CAMP OPEN (grade 4) : Amélie Boy entre au palmarès du simple dames

Amélie Boy est entrée avec tous les honneurs au palmarès du simple dames de la première étape du tournoi ITF U18 Petit Camp Open. Hier, la Mauricienne est venue à bout de la tenante du titre et favorite, l'Indienne Snehal Mane 7-6 (3), 6-3, au terme d'un duel haletant et à rebondissements. Elle devient ainsi avec Emmanuelle de Beer en 2011 les seules à s'être distinguées dans ce tournoi.

Pour l’ultime face-à-face, de surcroît de grade 4 (contre un de grade 5 pour de Beer en 2011), il fallait sans doute avoir un moral à toute épreuve et des nerfs un tant soit peu solides pour se mettre définitivement à l'abri de tout revirement inopportun. Amélie Boy, à l'instar de ses deux précédents matches remportés toujours au bout du suspense face à deux têtes de série, la Polonaise Weronika Pociej (7-5, 7-5) et l'Américaine Katie Lafrance (7-5, 4-6, 6-3), a dû encore batailler ferme et jusqu'au bout avant de crier victoire.

Boy, classée n°5 et 541e jr ITF, a donc fait face à l'Indienne, 260e ITF et classée n°1. Qui plus est, celle-ci l'avait défaite l'an dernier, d'abord en quarts de finale de la première étape (7-6, 6-4) puis en finale de la seconde (6-3, 6-0). Mais hier, Snehal Mane avait en face d'elle une adversaire plus aguerrie et visiblement plus déterminée que jamais à s'offrir une belle revanche.

Menée 4-1 à l'entrée du premier set, la Mauricienne, qui semblait avoir du plomb dans les jambes, parvint malgré tout à redresser la situation pour égaliser à 4-4 avec deux breaks à l'appui. Dans ce 8e jeu, alors au service à 40-40, Boy laissa filer deux premières balles de jeu, puis en sauva cinq autres avant de concrétiser pour mener 5-4. Mais elle sera rejointe deux fois au score, soit à 5-5 et à 6-6 sur service adverse avant d'aborder le tie-break fatidique. Et là encore, l'Indienne lui donna des sueurs froides en menant 3-1 avant de s'avouer vaincue 3-7.

Cette première alerte passée, Amélie Boy aborde plus facilement la seconde manche. Elle mène 2-0 et ne panique pas, même si elle perd son service au jeu suivant (2-1). Elle se rattrape d'ailleurs en reprenant le break d'avance pour mener 3-1. Ce à quoi répliqua aussitôt l'Indienne, qui revient à 2-3. La Mauricienne accentue alors son avance à 4-2 avec un nouveau break, puis 5-2 sur son tour de service. Elle n'est plus qu'à un jeu de la victoire.

Mais Snehal Mane tentera le tout pour le tout au 8e jeu, alors qu'elle est au service. Elle remporte d'ailleurs le jeu et revient à 3-5, et entrevoit sans doute la possibilité de revenir dans le match, si elle arrive tout au moins à placer un break dans le jeu suivant avant d'égaliser. Mais sentant le coup venir, Amélie Boy, après avoir subi une nouvelle alerte à 15-40 dans le 9e jeu, égalise à 40-40, puis sauve à nouveau trois balles de match avant de laisser éclater sa joie.

« J'en pouvais plus. Sur la fin, c'était juste la force mentale », lançait-elle, visiblement très soulagée après sa victoire. « Elle menait 4-1 dans le premier set. Je suis bien revenue. Nerveusement, c'était très éprouvant, surtout dans le tie-break. Mais je n'étais pas usée… Dans le second set à 5-3, je me suis dis que si je ne l'arrêtais pas, elle pourrait égaliser. C'était très stressant. Il fallait bien jouer en faisant le moins de fautes. Mais j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Elle m'avait battue deux fois l'an dernier ici. C'est donc une belle revanche. J'accueille vraiment cette victoire les bras grand ouverts », s'est elle réjouie.

Quelques pas plus loin, Snehal Mane s'efforce de gommer sa déception. « Physiquement, je n'étais pas au point et j'ai eu des crampes à la jambe gauche dès le début du match. C'est pourquoi j'ai dû lutter autant. Normalement, je joue mieux et je suis un peu déçue. Mais elle l'a bien mérité et je lui dit bravo », nous confie-t-elle. Ce n'est que partie remise, car elle sera bien là pour la seconde étape qui débute lundi avec le tableau final.

Amélie Boy a également disputé la finale du double dames hier aux côtés de Zara Lennon. Mais la paire s'est inclinée 6-3, 4-6, 6-10 face à l'Indienne Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty et l'Américaine Katie Lafrance. Le titre du double hommes est revenu au tandem Freddie Grant (GB)-Kenzo Koistila Larsson (Sue).

Aujourd'hui est prévue à partir de 9h la finale du simple hommes opposant le Britannique Freddie Grant au Norvégien Lukas Hellum Lilleengen, qui sort tout droit du tableau qualificatif.

Résultats

Simple hommes

1/2 finales

Freddie Grant (GB) b. Zheng Qi Jonathan Zhang 7 (HK) 6-2, 6-1

Lukas Hellum Lilleengen (Nor) Q b. Matthew Johnson 4 (Af. Sud) 3-6, 6-3, 6-3

Simple dames

Finale : Amélie Boy (Mce) 5 b. Snehal Mane 1 (Inde) 7-6 (3), 6-3

Finale double hommes

Freddie Grant (GB)-Kenzo Koistila Larsson (Suè) 4 bb. Denton Ho (HK)-Matthew Johnson 2 (Af. Sud) 6-3, 6-2

Finale double dames

Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty (Inde) -Katie Lafrance (EU) 3 bb. Amélie Boy-Zara Lennon 2 (Mce) 3-6, 6-4, 10-6