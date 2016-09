TENNIS - INITIATIVE DE LUX* GRAND-GAUBE : Une académie pour les enfants du Nord

Permettre aux enfants du nord de l’île de suivre un entraînement de tennis de qualité. C’est dans cette optique que LUX* Grand Gaube a lancé début septembre son académie de tennis. Située dans l’enceinte de l’hôtel, cette structure accueillera des enfants de toutes les tranches d’âge, aussi bien que des adultes, pour des sessions d’entraînement en individuel ou en groupe.

« À LUX* Grand Gaube, le tennis est plus qu’un sport, c’est une passion. Avec cette académie, notre objectif est d’offrir aux Mauriciens qui habitent le nord, mais aussi ceux qui viennent d’autres régions, des entraînements de tennis de qualité à travers les conseils de notre coach Mattias Rendefors. J’invite les amateurs de la petite balle jaune à nous rejoindre pour vivre leur passion et bien sûr se maintenir en forme. Cela rejoint notre raison d’être chez LUX*, qui est d’aider nos clients à célébrer la vie », soutient Brice Lunot, directeur général de cet établissement.

Pour Mattias Rendefors, instructeur de tennis à LUX* Grand Gaube, cette académie arrive à point nommé. « Elle répond à une attente car il y a un vrai engouement autour du tennis dans le pays. Il n’y a qu’à voir le succès que remporte chacune de nos sessions de Teddy Tennis pour s’en rendre compte. Outre la pratique ludique de ce sport, je pense que nous pourrons aussi, à travers cette nouvelle structure, faire éclore de nouveaux talents », explique ce dernier.

Mathias Rendefors, d’origine suédoise, a travaillé comme instructeur de tennis dans 13 pays. Il a notamment été le partenaire d’entraînement du joueur français Henri Leconte. Il a aussi appris les bases du tennis à des célébrités, dont l’acteur américain Robert de Niro. Diplômé en psychologie, Rendefors a pratiqué le tennis au niveau universitaire aux États-Unis durant ses années d’études.

Pour ses cours, il sera assisté de Kavi Gangoo et Avi Ramroop, tous deux entraîneurs certifiés de la Fédération internationale de tennis.

Infos pratiques

Pour 10 leçons en groupe : tarif : Rs 5 000 (maximum 4 personnes pour enfants et adultes)

Pour 10 leçons individuelles : (tarif : Rs 12 000, durée 1h pour enfants et adultes)

Pour 10 leçons (Teddy Tennis) : (tarif : Rs 4 000, âge : de 4 à 8 ans, durée : 45 minutes, maximum 4 personnes)