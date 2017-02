TENNIS ITF JUNIOR FTT (GRADE 2) : Amélie Boy cède au 1er tour

Après s'être frayé un passage jusqu'au tableau final du simple dames, Amélie Boy a cédé d'entrée 2-6, 2-6 face à la Suissesse Fiona Ganz lors du tournoi ITF Junior FTT (Fédération tunisienne de tennis) classé grade 2 qui se tient du 31 janvier au 5 février en prélude aux championnats d'Afrique juniors U18 prévus du 5 au 12 courant en Tunisie. La Mauricienne, qui effectuait sa rentrée sur surface dure, se classe 329e jr mondiale et la Suissesse, également sortie des qualificatifs, 342e.

Alors qu'elle revient de blessure, Amélie Boy a affronté la phase qualificative du tournoi où elle était classée tête de série n°2. Exemptée du premier tour, elle a dû s'accrocher pour sortir la Française Sophie Munteau 7-6 (3), 6-4, puis la Russe Irina Babkova 7-5, 6-4.

Inscrite au même tournoi, la Mauricienne Zara Lennon (2), 388e jr mondiale, n'a pu franchir la phase qualificative, tombant au 3e tour 4-6, 4-6 devant la Russe Alina Avanesyan (4). Elle avait aux tours précédents battu la Tunisienne Mey Ayari 6-0, 6-0 et la Roumaine Alaxandra Diana Braga (W.C) 6-4, 6-2. La Russe Avanesyan était classée 348e jr mondiale tout récemment. Associées en double dames, Amélie-Boy et Zara Lennon ont perdu 1-6, 4-6 au premier tour face à la paire composée de l'Égyptienne Neermeen Shawky et la Britannique Nell Miller.

Pour rappel, Zara Lennon s'était également aligné au précédent tournoi tunisien de grade 2 disputé sur terre battue où elle avait perdu, toujours au 3e tour qualificatif 1-6, 0-6, contre la Biélorusse Nefisa Berberovic. Elle s'était par ailleurs inclinée au 1er tour du double dames avec la Gabonaise Célestine Avomo Ella, 7-6 (6), 3-6, 8-10 face à une paire marocaine.

Les deux Mauriciennes de même qu'Amaury de Beer et Christopher Fok Kow disputeront les championnats d'Afrique juniors U18. Ce dernier avait été placée sur la liste d'attente de la Confédaration africaine de tennis jusqu'au récemment. Mais le Mauricien a finalement été accepté dans le tableau final du simple hommes.

Pour en revenir au précédent tournoi tunisien ITF Junior (24-29 janvier), le titre du simple est revenu à la favorite, la Suissesse Simona Waltert (95e jr mondiale), qui l'emporte 6-0, 6-1 face à l'Espagnole Dalila Said (263e). La meilleure africaine du tableau, la Burundaise Sada Nahimana classée n°2 et 100e jr mondiale tout récemment, a été sortie dès le 2e tour par une Biélorusse. Elles étaient sept Africaines à figurer dans ce tableau final. Mais aucune d'entre elles n'a pu franchir le 2e tour face à une rude opposition.