TENNIS - ITF U 18 AFRIQUE DU SUD (GRADE 3) : Amélie Boy victorieuse du double dames

Sacrée soirée en ce vendredi 4 mars pour Amélie Boy. Alors que le MSC lui décernait pour la deuxième année consécutive le titre honorifique de Junior Sportswoman 2016 lors de la soirée des Awards du Sport tenue à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava, la tenniswoman mauricienne s'offrait dans le même temps le titre du double dames du tournoi ITF Junior Brookly Union Axnosis (grade 3) en Afrique du Sud. En duo avec l'Américaine Katie Lafrance, elles l'emportent 6-3, 6-4 face aux Britanniques Victoria Allen et M.J. Changwereza.

Cette victoire permet à Amélie Boy de faire un bond d'environ 21 places au classement mondial jr ITF pour entrer dans le top 200, au 194e rang, sa meilleure position. Elle était 215e le 2 mars et 211e le 20 février et 206e le 13 février. En l'absence de la principale récipiendaire vendredi à la cérémonie, c'est sa mère, Agnès Boy, qui s’est vu remettre son prix.

« C'est une confirmation pour Amélie après son titre obtenu l'an dernier. Le tennis est un sport dur et difficile. Il y a des blessures et parfois le découragement qui surviennent en cours de route. Il faut toujours s'accrocher. Mais elle aime son sport et le pratique au mieux de sa capacité. C'est un sport qui coûte bien cher en termes d'équipements, de stages et de voyages pour se perfectionner, sans compter des heures d'entraînement et des leçons de pratique. Nous sommes très fiers d'elle », s'était-elle réjoui.

On se souvient que l'an dernier à Maurice, Amélie Boy avait croisé la trajectoire de Katie Lafrance en finale du double dames dans la première des deux étapes du circuit ITF Jr à Petit Camp. Partenaire de Zara Lennon, elles s'étaient inclinées 6-3, 4-6, 6-10 contre Lafrance, qui était alors associée à l'Indienne Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty.

Dans le tournoi sud-africain, la paire Boy-Lafrance a validé sa place en finale sur forfait des Israéliennes Shavit Kimchi et Maayan Stern. Auparavant, elle ont disposé d'entrée 6-4, 6-0 des Sud-Africaines Mbali Langa et Takalani Molaoa, en quarts de finale de Marie-Lou Faoro (Fr)-Joanne Zuger (Af Sud) 6-4, 4-6, 10-2.

La qualifiée Joanne Zuger avait éliminé la Mauricienne au 2e tour du simple dames du même tournoi 6-4, 6-1 avant de perdre en finale contre sa sœur Sina Zuger, qui l'a emporté 6-2, 6-1. Mais Amélie Boy a su rebondir en double. Cette année, elle a atteint pour la première fois dans les annales du tennis mauricien les demi-finales championnats d'Afrique juniors U18 en Tunisie (6-11 février), terminant 3e au classement.