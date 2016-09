TENNIS ITF U 18 MAURITIUS OPEN (GRADE 5): Une finale dames exclusivement mauricienne

Amélie Boy et Zara Lennon se sont avérées intraitables hier au centre de tennis de Petit Camp en demi-finales du simple dames de la seconde étape du tournoi ITF U18 Mauritius Open. Les deux Mauriciennes ont sorti respectivement du tableau l'Indienne Snehal Mane 7-6 (5), 7-5 et la Japonaise Runa Ichinose 3-6, 6-2, 6-3 pour se donner aujourd'hui la réplique pour le titre. Une première qui ne peut qu'être bien accueillie. Par contre, Amaury de Beer a plié en trois sets 3-6, 6-4, 1-6 face au Sud-Africain Lance Pierre-Du Toit, qui défie en finale son grand rival Daniel Du Toit.

Grosse sensation mauricienne dans ces demi-finales du simple dames. On est quand même sûr qu'aucune joueuse étrangère ne repartira avec les deux trophées après le hold-up de l'Indienne Snehal Mane l'an dernier. Hier, cette dernière a subi un deuxième échec d'affilée contre Amélie Boy, qui l'a privée cette fois d'une finale, après l'avoir battue dans la finale précédente. Maigre consolation pour Sane, qui repart avec une place de finaliste. En revanche, Boy confirme à nouveau ses prétentions, même si elle appréhendait ce nouveau duel. Le score en dit long.

Menée 4-1 d'entrée, puis 5-3, la Mauricienne parviendra à renverser la vapeur à la faveur d'un break pour mener 6-5. Mais elle se fit à nouveau accrocher à 6-6 et dut arracher ce premier set au tie-break 7-5 après qu'elle eût mené 5-1. Dans le second set, c'est toujours l'Indienne qui arrive la première au break pour mener 4-3, puis 5-3. Mais il lui en fallait bien plus pour égaliser à un set partout. Plus solide, Boy revint à 4-5, combla le break de retard à 5-5 avant de passer devant 6-5.

C'était bien joué, mais pas encore gagné. L'Indienne retarda une première fois l'échéance alors qu'elle est menée 30-40 pour égaliser 40-40, obtenant même par la suite deux balles de set. Mais c'est Boy qui finira par faire la différence sur sa première balle de match.

« J'appréhendais ce nouveau face-à-face car je ne jouais pas aussi bien que la fois précédente. La semaine dernière, j'étais mentalement plus forte et plus en forme. Cette fois, c'est plus un test mental. Avec la fatigue, on s'énerve plus facilement. J'étais stressée et la pression montait car c'était toujours très serré. J'ai dû tout le temps revenir et me concentrer sur chaque point pour combler l'écart. Je suis très contente d'avoir réussi », s'en félicite-t-elle.

Deux courts plus loin, Zara Lennon parvenait elle aussi à ses fins en boutant la Japonaise Runa Ichinose. Bien que mal partie, la Mauricienne revient de l'arrière pour égaliser à un set partout avant de mettre l'issue hors de doute, alignant les quatre derniers jeux pour l'emporter 6-3. « J'étais mal partie et un peu stressée, puis me suis bien relâchée dans le deuxième set. Mais il y a eu beaucoup de batailles dans le 3e set pour gagner des points. C'était toujours serré vu qu'elle mène 3-2. Mais je me suis bien accrochée », confie Lennon.

Eliminée par l'Indienne Sane 6-2, 6-3 la semaine dernière au même stade du tournoi, elle s'offre donc une belle revanche sur le sort en attendant l'ultime face-à-face contre sa copine et non moins grande rivale. « Cela fait longtemps en effet qu'on ne s'est pas affrontées vu qu'on ne joue pas dans le même pays. On verra bien … »

Depuis octobre dernier, Lennon s'entraîne au Maroc tandis qu'e Boy a passé plus de temps en Afrique du Sud, soit deux mois cette année, puis deux autres mois au Maroc et ses trois derniers mois à Maurice, où elle s'est remise d'une blessure à la hanche. Laquelle des deux l'emportera aujourd'hui ?

S'agissant de la finale du simple hommes, elle met aux prises aujourd'hui les deux Sud-Africains répondant au même nom : Du Toit. Hier, Daniel Du Toit a causé la surprise en battant 6-4, 6-1 le Britannique Freddie Grant, finaliste de la manche précédente. Le Sud-Africain avait échoué 7-5, 4-6, 6-2 au 1er tour du tournoi précédent face au Mauricien Amaury de Beer. Mais celui-ci n'a pu que s'incliner hier face à plus fort que lui, Lance-Pierre Du Toit s'imposant 6-3, 4-6, 6-1.

À noter que les finales du simple hommes et simple dames sont suivies aujourd'hui des finales des doubles hommes et dames.

Les résultats

Simple hommes

Demi finales

Daniel Du Toit (Af Sud 706e) 7 b. Freddie Grant (G-B 1047e) 6-4, 6-1

Lance-Pierre Du Toit (Af Sud 378e) 2 b. Amaury de Beer 3 (Mce 550e) 6-3, 4-6, 6-1

Simple dames

Demi finales

Amélie Boy (Mce 548e) 3 b. Snehal Mane 1 (Inde) 7-6 (5), 7-5

Zara Lennon (Mce 560e) 5 b. Runa Ichinose 4 (Jap 557e) 3-6, 6-2, 6-3