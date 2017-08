TENNIS - ITF U18 (GRADE 4) PETIT CAMP OPEN 2017 : Amélie Boy/Zara Lennon empoignade exclusivement mauricienne

Malgré les interruptions dues aux intempéries, les Mauriciennes Amélie Boy et Zara Lennon n’ont pas déçu le public présent lors des demi-finales féminines de tournoi de tennis ITF U18 (Grade 4) Petit Camp Open 2017 hier matin. Elles ont été exactes au rendez-vous avec Boy, qui a de surcroît un titre à défendre en simple. Engagée en demi-finale de double dames, la paire mauricienne a réalisé un autre sans-faute et dispute la finale aujourd’hui.

Amélie Boy, championne en exercice (214e mondiale et tête de série n°1), a sorti la Hong-Kongaise Wing Ka Lin, 2-0 (6-4, 6-2), non sans avoir connu quelques frayeurs en début de partie. Menée au score 3-4 dans le premier set, elle a toutefois bien rebondi pour conclure victorieusement 6-4. La seconde manche n’a été que presque formalité pour la Mauricienne, qui a exploité sa grande taille avec des attaques aériennes qui ont eu raison de son adversaire 6-2.

Éliminée en demi-finale lors de l’édition précédente, Zara Lennon (448e mondiale) avait à cœur de remporter son match et jouer la finale. « Je voulais vraiment me racheter de mon élimination de l’an dernier », a lâché Lennon après son match face à la Zimbabwéenne Ruffaro Magarira. Malgré une interruption du match à cause d’une pluie persistante qui a duré environ une bonne heure, la Mauricienne a montré du caractère. Elle s’est facilement débarrassée de son adversaire du jour 2-0 (6-1, 6-0).

« Je n’étais pas stressée. Mes services ont déstabilisé mon adversaire et j’ai profité de cet atout pour m’imposer », poursuit la Mauricienne, qui préparait déjà dans sa tête cette finale 100% mauricienne. « Ce ne sera pas évident de jouer contre son amie en finale. Mais des fois cela fait la beauté du sport. Avec Amélie, on s’est encouragées mutuellement au fil du tournoi et là c’est la dernière étape. »

Les deux Mauriciennes font équipe en double dames. En demi-finales hier, elles ont battu la paire indienne Gauri Bhagi-Trisha Vinod 2-0. Soit 6-4 et 6-3, et rejoignent les Hong-Kongaises Wing Ka Lin et Jiayun Zhu pour le titre 2017.

CE MATIN

Amélie Boy conserve son titre

La hiérarchie a été respectée ce matin lors de la finale du simple dames 100% locale. Amélie Boy, 214e mondiale, tenante du titre et tête de série n°1 de cette édition 2017 de tennis ITF U18 (Grade 4) Petit Camp Open, n’a pas fait dans la dentelle face à Zara Lennon. L’explication a été pliée en une heure, avec un premier set conclu par un facile 6-1 pour Boy. Timide réaction de Lennon dans la manche suivante, qui a courbé quand même l’échine 3-6. « J’étais plus relaxe ce matin. Je ne m’attendais pas à ce que cette finale se termine aussi facilement. Hier, j’étais fatiguée après la demi-finale livrée face à la Hong-Kongaise », nous a confié ce matin la championne. En simple hommes, l’Espagnol Pol Sanchez Vinas (ESP) s’est offert le titre 2017 en disposant ce matin en finale l’Allemand Noah Thurner 2-0 (6-2, 6-4).

Résultats des demi-finales

SIMPLE DAMES

Amélie Boy/Wing Ka Lin (HKG) 2-0 (6-4, 6-2)

Zara Lennon/Ruffaro Magarira (ZIM) 2-0 (6-1, 6-0)

SIMPLE HOMMES

Noah Thurner (GER)/Olof Wilklund (SWE) 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)

Pol Sanchez Vinas (ESP)/Makary Adamek (POL) 2-0 (6-3, 6-1)

DOUBLE DAMES

Amélie Boy-Zara Lennon/Gauri Bhagia-Trisha Vinod (IND) 2-0 (6-4, 6-3)

Gauri Bhagia-Trisha Vinod (IND)/Wing Ka Lin-Jiayun Zhu (HKG) 2-0 (6-2, 6-2)

DOUBLE HOMMES

Anthony KWOK Yin Siong Yen (MRI)-Pol Sanchez Vinas (ESP)/Makary Adamek (POL)-Jan Jermar (CZE) 2-0 (6-4, 6-2)

Patrik Alvestrabd-Hugo Brungs (SWE)/Dean Thurner-Noah Thurner (GER) 2-0 (6-4, 6-2)

Matches du jour

Simple dames

Amélie Boy b. Zara Lennon 2-0 (6-1, 6-3)

Simple hommes

Pol Sanchez Vinas (ESP) b. Noah Thurner (GER) 2-0 (6-2, 6-4)

Double dames

Amélie Boy-Zara Lennon/Wing Ka Lin et Jiayun Zhu (HKG)

Double hommes

Anthony Kwok Yin Siong Yen (MRI)-Pol Sanchez Vinas (ESP)/Patrik Alvestrabd-Hugo Brungs (SWE)