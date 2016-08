TENNIS - ITF U18 MAURITIUS OPEN : De Beer, Boy et Lennon entrevoient le dernier carré

Les principales têtes de série sont toutes exactes au rendez-vous des quarts de finale des simples hommes et dames à Petit Camp aujourd'hui pour la seconde manche du tournoi ITF junior Mauritius Open. Parmi, les Mauriciens Amaury de Beer (3), Amélie Boy (3) et Zara Lennon (5) sont bien placés pour avancer dans le dernier carré. Mais gare tout de même à l'Allemande Isabella Pfennig, tombeuse de la deuxième favorite du tableau, la Hong-Kongaise Venia Leung (3-6, 6-4, 6-1), qui croise la trajectoire de Zara Lennon aujourd'hui.

Classée 986e jr ITF, Isabella Pfennig, après une élimination au 2e tour la semaine dernière, pourrait cette fois s'avérer dangereuse, d'autant qu'elle est l'une des deux invitées surprises de ces quarts de finale avec l'Indienne Trisha Vinod (2 080 e), celle-ci ayant sorti 6-1, 1-6, 6-3 la tête de série n°8, la Singapourienne Maxine Ng (788e). On se souvient d'ailleurs que l'Indienne avait bien résisté à Amélie Boy au 2e tour la semaine dernière avant de céder 4-6, 0-6. Et comme le hasard fait bien les choses, Boy (548e) et Vinod nous réservent un nouveau duel aujourd'hui en quarts. Une victoire serait synonyme de confirmation pour Boy.

Mais pour en revenir au face-à-face Pfennig/Lennon, celle-ci devrait pouvoir surmonter l'obstacle. La Mauricienne se classe 560e jr ITF. Les deux autres quarts de finale opposent la favorite du tournoi, l'Indienne Snehal Mane (257e) à la n°6, la Singapourienne Charmaine Shi Yi Seah (563e), alors que la Japonaise Runa Ichinosen, n°4 et 557e jr mondiale, fait face à la Singapourienne Ashley Yim (752e).

Assisterons au réveil du Taïwanais Hua-Chen Yu, sèchement éliminé la semaine dernière en quarts de finale sans pouvoir faire prévaloir sa cote de grand favori ? Classé 216e jr mondial et toujours n°1 du simple hommes, il affronte cette fois la Sud-Africain Daniel Du Toit (706e), après avoir été poussé à l'abandon par le Britannique Freddie Grant la fois précédente. Grant devrait assurer lui aussi aujourd'hui sa place en demi-finales aux dépens de Denton Ho (HK).

Dans la seconde moitié du tableau, le Mauricien Amaury de Beer (550e) défie de son côté le Hong-Kongais Jonathan Zhang (662e) dans un duel qui s'annonce indécis. Le vainqueur qui émergera sera face demain au gagnant du match au sommet de ces quarts de finale apposant le Sud-Africain Lance-Pierre Du Toit (2) au vainqueur de la première manche, le Norvégien Lukas Hellum Lilleengen.

Simple dames

2er tour

Charmaine Shi Yi Seah (Sing) 6 b. Suu-Yi Wu (Tpe) 6-2, 6-1

Snehal Mane (Inde) 1 b. Sarah Introcaso (Mce) 6-2, 6-2

Amélie Boy (Mce) 3 b. Shruti Prabhu (E-U) 6-0, 6-2

Zara Lennon (Mce) 5 b. Tali Sulcas (Af-Sud) 6-4, 6-2

Trisha Vinod (Inde) b. Maxine Ng 8 (Sing) 6-1, 1-6, 6-3

Ashley Kel Yim (Sing) 7 b. Hannah Plageman (Af Sud) 6-1, 7-5

Runa ichinose (Jap) 4 b. Alexis Tensfeldt (Af Sud) 6-2, 6-0

Isabella Pfennig (All) b. Venia Leung 2 (Hkg) 3-6, 6-4, 6-1

Simple hommes

2e tour

Hua-Chen Tu (Tpe) 1 b. Tik Long Kam (Hkg) 6-0, 6-0

Amaury de Beer (Mce) 3 b. Erik Carlsten (Sue) 6-0, 6-1

Freddie Grant (G-B) b. Kenzo Koistilla Larsson 4 (Swe) 6-7 (4), 6-0, 6-3

Lukas Hellum Lilleengen (Nor) b. Yi Jui Lo 8 (Tpe) 6-4, 6-4

Denton Ho (Hkg) 6 b. Abdella Nedim Mohammed (Eth) 6-7 (3), 6-1, 6-2

Daniel Du Toit (Af Sud) b. Mann Shah (Inde) 6-3, 6-4

Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) 5 b. Ryo Watanabe (Jap) 6-1, 6-2

Lance-Pierre Du Toit (Af Sud) 2 b. Guan Kai Wang (Chn) 6-4, 7-6 (5)