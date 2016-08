TENNIS—ITF U18 MAURITIUS OPEN: De Beer et Introcaso accèdent au deuxième tour

À l'exception de Sarah Introcaso et Amaury de Beer, les Mauriciens sont une fois de plus passés à la trappe hier à Petit Camp lors du premier tour de la seconde manche du tournoi ITF U18 Mauritius Open. Certains d'entre eux avaient pourtant les moyens de surmonter l'écueil, mais ils ont manqué de conviction et certainement d’un peu de chance. Aujourd'hui, si Introcaso se retrouve en sursis face à la tête de série n°1 du tableau et finaliste de l'étape précédente, l'Indienne Snedal Mane, de Beer a des chances de sortir le Suédois Erik Carlsten pour accéder aux quarts de finale du simple hommes.

Amaury de Beer, classé 550e jr mondial, a été cette fois installé n°3 en place du 5 qui fut le sien la semaine dernière. Il était alors classé 559e jr. Hier, il a démontré de bonnes dispositions en s'imposant assez facilement 6-1, 6-0 contre le Hong-Kongais Pak Hong Issac Cghan (Q). Une victoire aujourd'hui contre le Suédois Carlsten pourrait sans doute être une confirmation, en attendant des duels plus coriaces dans cette seconde moitié du tableau relevée avec la présence du Sud-Africain Lance-Pierre Du Toit en position de n°2 (378e) et le Hong-Kongais Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) en n°5 (662e).

En simple dames, Sarah Introcaso n'avait pas d’autre choix que de l'emporter 6-4, 6-3 contre la Sud-Africaine Lungile Ntuli (1 295e), une adversaire de loin à sa portée. Mais aujourd'hui, elle risque de subir de gros dégâts contre Snehal Mane, 257e jr mondiale.

Par contre, Christopher Fok Kow et Jason Espitalier-Noël ont dû sûrement regretter d'avoir laissé passer leur chance d'accéder au 2e tour. Après avoir enlevé le premier set aisément 6-2, le premier nommé ne put que concéder le set suivant 5-7. On pouvait penser qu'il ferait la différence dans le set décisif en menant 5-3. Mais il laissa filer une première fois la balle de match sur son service, suivi de deux autres jeux pour se faire mener 6-5.

Revenant à égalité à 6-6, Fok Kow mena 5-3 dans le tie-break, obtenant deux balles de match à 6-5 et 7-6 sans pouvoir toutefois les concrétiser. Rejoint à 7-7, puis dépassé 8-7 alors que la balle n'était pas sortie, contrairement à ce qu'indiqua son adversaire, il parvint à égaliser à 8-8 pour céder finalement 8-10.

Idem pour Jason Espitalier-Noël, qui céda au 3e set contre l'Éthiopien Mohammed. Par contre, Shaheel Busguth a mené 4-3 dans le premier set en obtenant même une balle de 5-3 face au Britannique Freddie Grant, finaliste la semaine dernière. Mais il ne put en profiter. « J'ai perdu ce set que j'aurais pu avoir gagné. Mais dans le second set, il avait déjà repris confiance et c'était trop tard. Je ne savais plus quoi faire pour le contrer », avoua Busguth, qui s'incline 4-6, 0-6.

Quant à Kenny Ah Chuen, Hemanshu Rambojun et Anthony Kwok, ils sont tombés sur plus forts qu'eux. Ce matin, Amélie Boy (3) et Zara Lennon (5) faisaient leur entrée au 2e tour du simple dames.

Les résultats

Simple dames

1er tour

Shruti Prabhu (E-U) b. Jessica Bruyns (Af Sud) 6-1, 6-0

Sarah Introcaso (Mce) b. Lungile Ntuli (Af Sud) 6-4, 6-3

Danica Malan (Af Sud) b. Trisha Vinod (Inde) 6-4, 6-1

Hannah Plageman (Af Sud) b. Imogen Oxley (G-B) 6-1, 6-2

Alexis Tensfeldt (Af Sud) b. Maria De Lyubov Nhamitambo (Moz) 6-4, 6-2

Isabella Pfennig (All) b. Sonashe Bhatnagar (Inde) 3-6, 7-6 (1), 6-0

Simpls hommes

1er tour

Hua-Chen Tu (Tpe) 1 b. Herman H. Jentoft (Nor) 6-3, 6-3

Denton Ho (Hkg) 6 b. Gerhardt Marius Becker (Af Sud) 7-5, 6-1

Tik Long Kam (Hkg) b. Christopher Fok Kow (Mce) 6-2, 5-7, 7-6 (8)

Abdella Nedim Mohammed (Eth) b. Jason Espitalier-Noël (Mce) 6-4, 5-7, 6-3

Freddie Grant (G-B) b. Shaheel Busguth (Mce) 6-4, 6-0

Mann Shah (Inde) b. Anthony Kwok (Mce) 6-4, 7-5

Daniel Du Toit (Af Sud) b. Dennis Moses (Zimb) 6-3, 7-5

Amaury de Beer (Mce) 3 b. Pak Hong Issac Chan (Hkg) 6-1, 6-0

Lukas Hellum Lilleengen (Nor) b. Hemanshu Rambojun (Mce) 6-2, 6-1

Kenzo Koistilla Larsson (Swe) 4 b. Kentaro Ochiai (Jap) 6-0, 6-3

Erik Carlsten (Swe) b. Sundar Arvind (Inde) 6-2, 6-1

Ryo Watanabe (Jap) b. Steele Greyling (Af Sud) 6-3, 6-2

Yi Jui Lo (Tpe) 8 b. Chun Ho Chow (Hkg) 6-3, 6-1

Guan Kai Wang (Chn) b. Tino Yannick Dahlem (All) 3-6, 6-3, 6-3

Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg) 5 b. Chieh Cheung Yu (Tpe) 6-2, 6-1

Lance-Pierre Du Toit (Af Sud) 2 b. Kenny Ah Chuen (Mce) 6-0, 6-2