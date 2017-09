TENNIS—ITF U18 MAURITIUS OPEN, FINALES: La Canadienne Tiffany Lagarde  trop forte pour Amélie Boy

L'ITF U18 Mauritius Open de tennis, qui avait débuté samedi dernier à Petit Camp, a connu son dénouement vendredi avec les différentes finales au programme. En finale du simple dames, Amélie Boy n'a pas été en mesure de réussir le doublé après sa victoire lors du tournoi précédent, s'inclinant face à la Canadienne Tiffany Lagarde en trois sets, 2-6, 6-1 et 6-4. Toutefois, en finale double, en compagnie de Zara Lennon, elle a pris la mesure des Sud-Africaines Tamsin Hart et Alexis Tensfeldt en deux sets, 6-0 et 6-1.

Classée 211e mondiale chez les juniors, Amélie Boy était consciente qu'elle était en face d'un gros morceau, en la personne de Tiffany Lagarde, tête de série N°1 du tournoi. Si lors du précédent tour la Mauricienne était la tête de série face à sa compatriote Zara Lennon (qu'elle a d'ailleurs battue), elle était cette fois dans la peau du challenger. Qui plus est, elle s'est distinguée en remportant le premier set sur le score de 6 jeux à 2. « J'ai bien commencé mon match, je me sentais vraiment bien », a-t-elle fait ressortir. On pensait alors qu'elle avait fait le plus dur, mais le retour gagnant de la Canadienne a été foudroyant.

Cette dernière s'est réveillée pour reprendre du poil de la bête en égalisant à 6-1 pour ensuite conclure sur le score de six jeux à quatre. « Au final, la Canadienne a changé de tactique et je l'ai payé cash ». La Mauricienne s'est un peu trop relâchée, ce qui a permis à son adversaire d'être beaucoup plus clutch, notamment dans le set décisif. Toutefois, la Junior Sportswoman of the Year 2016 peut se targuer d'avoir réussi un bon tournoi après six mois d'absence du circuit international, ayant été pris par ses études. Elle a en effet remporté sept des huit matches en simples.

En double, c'est un sans-faute avec six matches et six victoires en autant de sorties. Engagée dans la finale double après son échec en simple, elle a rectifié le tir en compagnie de son amie Zara Lennon, en s'imposant facilement face au Sud-Africaines Tamsin Hart et Alexis Tensfeldt en deux manches, 6-0 et 6-1. « On voulait remporter cette finale. On n'a rien lâché et le résultat est là », a confié Amélie (Boy). Le duo a réalisé un beau doublé en double après avoir été sacré une semaine auparavant.

Amélie Boy mettra bientôt le cap sur l'Afrique du Sud pour prendre part à deux tournois à Cape Town. La première manche du Curro Junior ITF du 18 au 23 septembre (classé grade 4) et le deuxième volet prévu du 25 au 30 septembre (classé grade 3). L'année dernière, la Mauricienne s'était fait éliminer au stade des quarts de finale des deux tournois.

Chez les garçons, la finale du simple hommes a été remportée3 par le Namibien Codie Van Shalkwyk face à l'Espagnol Benzal Alia en trois sets (6-2, 1-6, 6-2). En double hommes, la victoire est revenue au duo hong-kongais Chun Lam/Kyle Tang, qui a dominé le Sud-Africain Jamie Davis et l'Allemand Luca Hesselmann sur le score de 6-4, 4-6 et 10-7.

Les résultats

Simple Filles

Tiffany Lagarde (Can) (1) b. Amélie Boy (Mce) (2), 2-6, 6-1, 6-4

Simple Garçons

Codie Van Shalkwyk (Nam) b. Ignacio Benzal Alia (Esp), 6-2, 1-6, 6-2

Double Filles

Amélie Boy/Zara Lennon (Mce) bb. Tamsin Hart/Alexis Tensfeldt (AfSud), 6-0, 6-1

Double garçons

Chun Lam/Kyle Lok Yin Tang (Hkg) bb. Jamie Davis (AfSud)/Luca Hesselmann (All), 6-4, 4-6, 10-7