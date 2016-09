TENNIS ITF U18 Mauritius Open (grade 5) : De Beer, Boy et Lennon aux portes de la finale

À chaque tournoi ses vérités. Après avoir enlevé haut la main le titre la semaine dernière, le Norvégien Lukas Hellum Lilleengen a subi un revers hier à Petit Camp face au Sud-Africain Lance-Pierre Du Toit qui l'emporte 6-2, 7-5 dans le match au sommet des quarts de finale du simple hommes de la deuxième étape du tournoi ITF juniors Mauritius Open. Ce troisième tour a également vu les Mauriciens Amaury de Beer, Amélie Boy et Zara Lennon assurer leur place en demi-finales prévue aujourd'hui.

Avec la chute du Norvégien Lilleengen, c'est sans doute le titre qui se profile à l'horizon pour le Sud-Africain Lance-Pierre Du Toit (378e jr ITF). Mais avant, il lui faudra venir à bout d'Amaury de Beer qui, dit-on, est prêt à vendre chèrement sa peau. Le Mauricien n'exclut pas ses chances d'être en finale.

« Nous ne nous sommes jamais affrontés jusqu'ici, mais je le connais bien et je sais quoi faire pour le contrer. J'attends le match pour mettre mon plan à exécution », nous a-t-il lancé, un brin confiant hier au sortir de son match gagné intelligemment 7-6 (8), 6-1 contre le Hong-Kongais Zheng Qi Jonathan Zhang, classé n°5 et 662e jr ITF.

Lance-Pierre Du Toit confirmera les mêmes dires. « Nous sommes de bons amis et avons l'habitude de nous entraîner ensemble sans jamais s'affronter. Ce sera fait demain (aujourd'hui). » Sur son match gagné contre le Norvégien, il dira simplement que c'était « définitivement plus dur que les matches que j'ai joués la semaine dernière. J'étais un peu malade, mais je me sens mieux aujourd'hui (hier) et surtout plus confiant que lorsque j'ai perdu en quarts de finale. »

En effet, il avait sombré 0-6, 0-6 contre Zheng Qi Jonathan Zhang. Mais ce dernier a été battu hier par De Beer. Dans ce match, le Mauricien fut le premier à faire le break pour mener 4-3. Mais il fut aussitôt rejoint dans le jeu suivant. Il perdra un nouveau break à 6-5 pour être contraint au tie-break.

Et dans la belle, après une égalisation à 3-3, il sauva un première balle de jeu en revenant à 6-6 avant d'aligner les deux précieux points. Le deuxième set ne fut qu'une simple formalité (6-1). « J'ai eu chaud. Je savais que ce serait un match serré. Il avait bien joué la semaine dernière. Mais j'étais là pour gagner », conclut Amaury de Beer.

Hier toujours, le n°1 du tableau, le Taïwanais Hua-Chen Yu, est lui aussi passé à la trappe, perdant 3-6, 4-6 face au n°3, le Sud-Africain Daniel Du Toit (706e). Hua-Chen Yu (216e) n'est jamais parvenu à confirmer son rang mondial dans ces deux étapes.

En simple dames, Amélie Boy (3) et Zara Lennon (5) se retrouvent pour la deuxième semaine d'affilée en demi-finales. La première nommée croisant le fer avec ni plus ni moins l'Indienne Snehal Mané, favorite au titre, qu'elle avait aussi dominée en finale 7-6 (3), 6-3. Des retrouvailles qui s'annoncent chaudes. Hier, Boy (548e) a validé sa place aux dépens de l'Indienne Trisha Vinod qu'elle avait également battue 6-4, 6-0 au 2e tour la semaine dernière.

Quant à Zara Lennon, elle a mis fin au parcours de l'Allemande Isabella Pfennig 6-4, 6-4. « Elle m'a menée 3-2 dans le premier set et 4-1 dans le second set avec un break en main. Mais je suis restée solide, gardant mon calme et attaquant au bon moment. J'ai même raté six balles à 5-4 dans le premier set. Ce fut un bon match car cela me met encore plus en confiance en vue du prochain tour », souligne Zara Lennon.

Elle fait face aujourd'hui à la Japonaise Runa Ichinose (4), les deux joueuses se tenant à quelques points d'écart au classement jr mondial (557e contre 560e pour Lennon).

Les résultats

Simple hommes

1/4 finale

Daniel Du Toit (Af Sud) 7 b. Hua-Chen Yu 1 (Tpe) 6-3, 6-4

Freddie Grant (G-B) b. Denton Ho 6 (Hkg) 6-7 (2), 7-5, 6-4

Amaury de Beer (Mce) 3 b. Zheng Qi Jonathan Zhang 5 (Hkg) 7-6 (6), 6-1

Lance-Pierre Du Toit (Af Sud) 2 b. Lukas Hellum Lileengen (Nor) 6-2, 7-5

Simple dames

1/4 finale

Snehal Mane (Inde) 1 b. Charmaine Shi Yi Seah 8 (Sing) 7-5, 6-3

Amélie Boy (Mce) 3 b. Trishan Vinod (Inde) 6-4, 6-3

Runa Ichinose (Jap) 4 b. Ashley Kei Yim 7 (Sing) 7-5, 6-0

Zara Lennon (Mce) 5 b. Isabella Pfennig (All) 6-4, 6-4