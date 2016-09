TENNIS — ITF U18 MAURITIUS OPEN, GRADE 5: Zara Lennon sacrée de fort belle manière

L'ITF U18 Mauritius Open (grade 5) a connu son dénouement vendredi matin à Petit Camp, avec la victoire de Zara Lennon en finale simple dames. Dans un choc 100 % mauricien, la joueuse de 16 ans a dominé son amie et rivale Amélie Boy (17 ans) en trois manches, 6-4, 5-7 et 6-1, privant cette dernière d'un beau doublé. C'est la première victoire sur le circuit de Zara Lennon.

C'était la finale la plus attendue de cette compétition entre deux tenniswomen talentueuses, qui plus est, les deux meilleures de ce double tournoi junior. Il a semblé que Zara Lennon était la mieux armée pour l'emporter, dans une bataille de « nerfs » qui valait le détour à Petit Camp. Elle a ainsi tenu bon pour déjouer les plans de la Junior Sportswoman of the Year 2015, visiblement pas dans un beau jour. Battue en demi-finale lors du Petit Camp Open, Lennon avait envie de rectifier le tir et d'entrée de jeu, elle a mis son adversaire sous pression, en pratiquant un tennis agressif et prenant le match à son compte pour mener 5-4 au 9e jeu. Elle a ensuite plié le set 6-4.

Mais Amélie Boy ne s'est pas laissé faire, et est revenue dans la partie en remportant la deuxième manche. Sans doute vexé d'avoir été malmenée en début de match puisque sur l'ensemble des sept matches joués sur les deux tournois, elle n'avait jamais perdu de premier set. Les qualités d'Amélie Boy sont la justesse de son jeu et la capacité de tenir la pression. D'ailleurs, elle avait mal commencé la deuxième manche en se faisant breaker sur son service pour être menée 1-2. Elle est par la suite revenue à 2-2 et réussira un break à 4-2. Lennon, très en forme, allait revenir à 4-4 puis 5-5, arrachant in extremis son service. Mais Amélie Boy ne l'entendait pas de cette oreille, et a relevé son niveau pour s'adjuger les deux jeux suivants, 7-5.

Lennon/Boy : Pas de cadeau

À un jeu partout, on sentait très bien la tension qui régnait sur ce court, les deux joueuses se lançant des petits regards par intermittence. Ça fait partie du jeu, et malgré leur belle amitié, force est de constater qu'elles étaient décidées à ne pas se faire de cadeaux. Tant mieux pour le spectacle et la compétition. On pensait alors que Zara Lennon allait craquer dans le set fatidique après avoir laissé échapper le deuxième set, mais il n'en fut rien. Elle a placé un break d'entrée pour mener 2-1 et elle a profité de la nervosité de Boy pour conclure en beauté. Pourtant, son adversaire avait bien failli recoller à 2-2 en revenant à 30-40, mais Zara Lennon était sur ses gardes. Elle a par la suite pris ses distances (3-1, 4-1, 5-1) pour ensuite finir le match (6-1).

Un sacre mérité et une première sur le circuit ITF pour elle. « Je me suis dit pour cette finale que je n'avais rien à perdre. J'ai tout donné et ça a payé. C'est particulier de jouer contre Amélie, car nous sommes bonnes amies, mais cela fait deux ans que nous ne nous sommes pas affrontées en match officiel. Je voulais absolument ce trophée qui me permet de gommer la déception de la première étape ou j'avais été sorti en demi. J'ai été plus agressive lors du 3e set et c'est ce qui m'a permis de l'emporter », a souligné la gagnante, qui a su gérer ses émotions dans les moments cruciaux. Lennon rentrera au centre ITF au Maroc (Casablanca) le 15 courant et participera à deux tournois au mois d'octobre (grade 4 et 3).

Pour Amélie Boy, inconsolable après la partie, elle avouera ne pas comprendre ce qui s'est passé lors de cette finale. « Je n'ai rien pu faire aujourd'hui (ndlr : vendredi). Je n'étais pas à mon niveau habituel et je me suis même demandé comment j'ai fait pour gagner le deuxième set. C'est frustrant, mais je dois faire avec », a-t-elle affirmé. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois dans l'histoire du pays que deux Mauriciennes se retrouvent en finale d'un tournoi ITF U18. « Nous sommes vraiment très honorées et c'est le fruit d'un long travail qui s'est réalisé avec la présence de ses deux joueuses en finale. Elles iront très loin », a fait ressortir le président de la Mauritius Tennis Federation (MTF), Kamil Patel, lors de la cérémonie de remise des prix.

Lance-Pierre dame le pion à Daniel du Toit

Une demi-heure après, les filles étaient une nouvelle fois sur le court pour évoluer ensemble dans la finale du double dames contre le tandem N°1 alignant l'Indienne Snehal Mane et la Hong-Kongaise Venia Leung. Les Mauriciennes se sont fait battre sur le score de 1-6, 6-4 et 3-10. Chez les messieurs, le duo Chieh Chen Yu et Hua-Chen Yu (Tpe) a remporté le titre du double homme contre les Hong-Kongas Denton Ho-Zheng Qi Jonathan Zhang, 6-7 (2), 6-4, (10-1). Dans la finale du simple hommes 100 % Sud-Africaine entre Lance-Pierre du Toit et Daniel du Toit, c'est le premier nommé qui a été sacré facilement sur le score de 6-1 et 6-0.

Battu sur le score fleuve de 6-0, 6-0 en quarts de finale du premier tournoi par Zheng Qi Jonathan Zhang (659e Jr ITF), il a cette fois survolé le tournoi pour prouver qu'il demeure bel et bien l'un des meilleurs joueurs sur l'ensemble des deux tournois. « J'étais quelque peu souffrant lors de la première compétition. Mais j'ai beaucoup parlé à mon coach et il m'a redonné confiance. Je disputais mon dernier tournoi de l'étape et je voulais marquer le coup en étant sacré. Je connais très bien mon adversaire, Daniel, pour avoir déjà joué contre lui. Je ne me suis pas mis de pression inutile et j'ai été en mesure de retrouver mon niveau. Ça fait du bien de conclure en beauté », a avoué Lance-Pierre du Toit.

Les résultats

Finales

Simple hommes

Lance-Pierre du Toit (AfSud) b. Daniel du Toit (AfSud), 6-1, 6-0

Simple dames

Zara Lennon (Mce) b. Amélie Boy (Mce), 6-4, 5-7, 6-1

Double hommes

Chieh Cheng Yu/Hua-Chen Yu (Tpe) bb. Denton Ho/Zheng Qi Jonathan Zhang (Hkg), 6-7 (2), 6-4, 10-1

Double dames

Snehal Mane (Ind)/Vania Leung (Hkg) bb. Amélie Boy/Zara Lennon, 6-1, 4-6, 10-3