TENNIS - ITF U18 PETIT CAMP OPEN 2017 : Amélie Boy et Zara Lennon démarrent sur un bon pied

Engagées au tournoi ITF U18 de Petit Camp (Grade 4) comptant pour le circuit mondial des juniors, les Mauriciennes Amélie Boy, tenante du titre, et Zara Lennon, également citée parmi les favorites pour le sacre 2017, ont bien négocié leur entrée en simple hier. En masculin, Kenny Ah Chuen, le seul rescapé des 8es de finale, a pris la porte de sortie.

Victorieuse de l’édition 2016, 214e mondiale et tête de série n°1 cette année, Amélie Boy a disposé de l’Indienne Gauri Ghabia, classée 1266e mondiale, deux sets à un (3-6, 6-0, 6-1). Elle devait affronter une autre Indienne, Muskan Guptan (n°7 et 824e mondiale), aujourd’hui.

Zara Lennon, 448e mondiale et qui revenait après une longue blessure, s’est montrée très efficace aux dépens de l’Italienne Rubina Marta de Ponti 6-1, 6-2. Elle devait se mesurer à une Chinoise, Jiayun Zhu, en quarts de finale aujourd’hui.

La paire Boy-Lennon, finaliste battue en 2016, devait également être sur le court dans le tournoi de doubles aujourd’hui pour croiser la raquette avec un duo composé de l’Italienne Marta de Ponti et l’Autrichienne Anna Gross, victorieux hier des Indiennes Smiriti Bhasin-Vipasha Mezhra 6-1, 7-5.

Chez les hommes, Maurice n’est plus en course après l’élimination de Kenny Ah Chuen hier. Son tombeur aura été le Suédois Hugo Brungs, qui s’est imposé 6-4, 7-5. Dans ce tableau des huitièmes de finale, la surprise est venue de l’Allemand Noah Thurner, qui a sorti la tête de série n°1 et gros favori Karan Srivastava 6-3, 6-3. Dean Thurner, qui n’est autre que le frère jumeau, s’est aussi illustré en éliminant le n°4 du tournoi Darrshan Suresh 6-0, 7-5.

Ce plateau 2017 de l’ITF U18 (Grade 4) regroupe quelque 80 joueurs issus de 28 pays, à savoir l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Chine, la République tchèque, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, Israël, l’Italie, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, l’Inde, la Malaisie, la Namibie, la Pologne, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Suède, la Thaïlande, les États-Unis, le Venezuela, le Zimbabwe, Madagascar et Maurice.

Un second tournoi U18, le Mauritius Open, cette fois de Grade 5, se jouera aussi sur les courts du tennis club de Petit Camp à partir du 28 août jusqu’au 1er septembre.

Le programme du jour

Simple dames

Amélie Boy (Mri)/Muskan Guptan (Ind)

Riddhi Ramesh Sharma (Ind)/Wing Ka Lin (HKG)

Rufaro Magarira (Zim)/Trisha Vinod (Ind)

Zara Lennon (Mri)/Jiayun Zhu (Chn)

Simple hommes

Noah Thurner (All)/Hugo Brungs (Sue)

Dean Thurner (All)/Olof Wiklund (Sue)

Thabo Ncube (Zim)/Pol Sanchez (Esp)

Patrick Alvestrand (Sue)/Makary Adamek (Pol)