TENNIS LUX* - GRAND-GAUBE OPEN 2017 : Les préparatifs de la 2e édition sont déjà en cours

Après une première édition qui ouvrait en début d'année la saison tennistique, le tournoi Lux Grand-Gaube Open reviendra à nouveau sur le circuit du 14 janvier au 11 février 2017 sur les courts en gazon synthétique de l'établissement hôtelier. Les préparatifs sont en cours depuis un mois déjà pour ce coup d'envoi qui accueillera les meilleurs raquettes locales ainsi que les étrangers basés à Maurice, tous prêts à en découdre afin de d'offrir au tournoi un cachet international.

Victorieux de la première édition, le Malgache Jacob Rasolondrazana et Astrid Tixier ont déjà signfié leur intention de défendre leur titre du simple hommes et simple dames. En sus des primes de Rs 15 000 (gagnants) et Rs 7 500 (finalistes), les vainqueurs avaient bénéficié d'un week-end pour deux au LUX* Grand Gaube. « Notre objectif est de faire de ce tournoi un moment fort du calendrier local pour les joueuses et joueurs, mais aussi un moment qui compte pour les spectateurs qui viendront soutenir leurs proches. Ce tournoi permettra à coup sûr à nos meilleures raquettes locales d’améliorer leur niveau de jeu face à une concurrence étrangère plus relevée. Outre ce tournoi, nous avons ouvert cette année une académie pour former des jeunes joueurs grâce à notre équipe d’instructeurs. Ces initiatives font partie de l’engagement de l’hôtel à soutenir le sport et les jeunes talents locaux », a indiqué Brice Lunot, Directeur Général de LUX* Grand Gaube.

Mattias Rendefors, tennis coach à LUX* Grand Gaube et directeur du tournoi, s'appesantit sur les préparatifs de cette deuxième édition et précise qu'«avec une première réussite cette année, la barre est placée encore plus haut pour l'édition 2017. Nous espérons attirer encore plus de joueurs et de spectateurs lors de ces journées de compétition. Pour rappel, nous avions accueilli les cinq meilleurs talents de Maurice lors du tournoi cette année.»

En vacances actuellement en France, Astrid Tixier estime quant à elle qu'en sus d'une réussite, le tournoi a été une belle rencontre pour le tennis mauricien. « C'était une belle fête pour le tennis mauricien. C’est vraiment encourageant et motivant d'avoir un nouveau tournoi dans le calendrier. L'accueil et l'organisation ont été exceptionnels. Je me souviendrai aussi des faits marquants du jour des finales et de la remise des prix. Bref, c'est que du positif et je remercie LUX* Grand Gaube et toute l'équipe pour leur iintérêt à organiser de ce tournoi. Et c'est avec une immense joie que je serai présente àl'édition 2017 », a-t-elle précisé.

En février dernier, plus de 70 participants, dont les joueurs étrangers de Roumanie, Russie, France et Madagascar se sont affrontés sur les quatre courts de l'hôtel. Le simple hommes s'est joué en deux phases: la première en quatre groupes et la seconde en tableau d'élimination directe à partir des quarts de finale. Les gagnants des quatre groupes avaient intégré les quarts de finale.

Le Roumain Daniel Bazu, le Russe Ivan Syrov et le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa avaient été les demi-finaliste du simple-hommes. Chez les dames, Tixier et Corinne Ng Tung Hing avaient atteint la finale aux dépens d'Emilie Koti et Céline Wan Min Kee respectivement.16 tableaux et plusieurs matches dans différentes catégories, notamment en simple et double homme (vétéran et junior) et simple et double féminin (vétéran et junior) étaient à l'affiche.