TENNIS—LUX* GRAND-GAUBE OPEN 2017: Place aux quarts de finale du simple hommes

Le LUX* Grand-Gaube Open de tennis, premier tournoi du circuit national, a débuté le week-end passé sur les courts en gazon synthétique de l'établissement hôtelier. Le tournoi dont la phase cruciale est prévue le samedi 11 février aborde ce dimanche les quarts de finale du simple hommes. Le Malgache Jacob Rasolondrazana, tenant du titre et classé n°1, ainsi que les trois autres têtes de série, nommément Anthony Kwok, le Polonais Lucasz Skowronski et Tristan Lagesse (2), effectuent leur entrée. En féminin, Astrid Tixier devrait aligner un nouveau titre.

Avec un nombre d'entrée en hausse (78), cette deuxième édition ne devrait pas connaître de surprises pour l'attribution des deux principaux trophées, de l'avis du directeur du tournoi, Mattias Rendefors, également instructeur de tennis au LUX* Grand-Gaube. « Ils partent favoris pour conserver leurs titres. Mais on espère surtout que cette édition nous livrera du beau jeu. »

L'an dernier, Jacob Rasolondrazana s’était défait du Russe Ivan Syrov en trois sets 4-6, 6-2, 6-4, alors qu’Astrid Tixier était venue plus facilement à bout de Corinne Ng 6-2, 6-3. Le Russe ne participe pas cette année, à l'inverse de Corinne Ng, qui affrontera le 28 courant Emily Koti en quarts de finale.

Dans l'immédiat, les matches des huitièmes et des quarts de finale du simple hommes sont très attendus ce week-end. Hemanshu Rambojun manquera à l'appel après la perte de son match face au Zimbabwéen Jesse Koti 5-7, 3-6 en huitièmes de finale. Ce dernier défiera donc dimanche Jacob Rasolondrazana pour une place en demi-finales. Tristan Lagesse sera lui aux prises avec Jean-Richard Randriamanantsoa samedi. Les deux huitièmes de finale restants opposeront Shaheel Busguth à Vinesh Daladoo et Thomas Clark à Westley Calou. Les vainqueurs en découdront avec Anthony Kwok et le Polonais Lucasz Skowronski respectivement dimanche en quarts.

En simple dames, une finale Astrid Tixier/Sarah Introcaso n'est pas à écarter, sauf revirement spectaculaire de la part de Corinne Ng ou Emily Koti. Les deux principales favorites n'effectueront leur entrée qu'à partir des demi-finales prévues les 28 et 29 courant. Dimanche, Marie Lagesse tentera de passer face à Céline Wan Min Kee pour accéder au carré d'as où attend Sarah Introcaso. Dans les autres tableaux, les matches ont déjà débuté, sauf en U14 et U16 filles.

Brice Lunot, directeur général de LUX* Grand-Gaube, a laissé entendre récemment lors de la présentation du tournoi que celui-ci est surtout un moyen pour l’établissement hôtelier de soutenir la pratique du tennis. « Notre objectif est de faire de ce tournoi un moment fort du calendrier local pour les joueurs et les passionnés de tennis en général. Ce tournoi permettra à nos meilleures raquettes locales d’améliorer leur niveau face à une concurrence des joueurs étrangers. En 2016, avons ouvert une académie pour soutenir la formation grâce à notre équipe d’instructeurs. Ces initiatives font partie de l’engagement de l’hôtel pour soutenir le sport et les talents locaux », avait-il déclaré.

Les résultats

Masculin

U10

Round Robin

Rohan Mungla b. Dhruv Kalikaparsad 4-1, 4-1

Anesh Mungur b. Dhruv Kalikaparsad w. o

U12

Yashveer Seewoosurrun b. Joseph McEnaney 6-3, 6-1

Matthias Schluter b. Nicholas Korten 6-2, 6-3

U14

Aaron Rawa b. Neil Nathoo w. o

Matthias Schluter b. Neil Nathoo w. o

U16

Jeffrey Pang b. Aaryan Mulloo 6-1, 6-1

Calvin Lam b. Aaryan Mulloo 6-2, 6-2

U18

Anthony Kwok

b. Thomas Clark 6-1, 6-1

b. Ssiva Gujadhur w. o

Thomas Clark

b. Shaheel Busguth 6-1, 6-3

b. Ssiva Gujadhur 6-0, 6-0

Sheel Busguth b. Ssiva Gujadhur 6-0, 6-0

Simple hommes

Vinesh Daladoo b. J. P Daulaud w. o

Jesse Koti (Zimb) b. Hemanshu Rambojun 7-5, 6-3

Tristan Lagesse b. Mathieu Michaud 6-1, 6-0

Féminin

U12 (Round Robin)

Kelly Leung

b. Eva Joana Rabaut 6-2, 6-4

b. Ilona Koti 6-0, 6-1

Shelly Lai

b. Eva Joana Rabaut 6-0, 6-3

b. Ilona Koti 6-0, 6-0

Simple dames

Marie Lagesse b. Violaine Maizaude-Rwambuga 6-4, 6-1

Corinne Ng Tung Hing b. Tanya Pyndiah 6-0, 6-0

Marie Lagesse b. Andrea Foo Kune 7-5, 6-4