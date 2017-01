TENNIS—LUX* GRAND-GAUBE OPEN 2017—SIMPLE HOMMES: Une finale entre Malgaches ?

On se dirige vers une finale du simple hommes entre les Malgaches Jacob Rasolondrazana et Jean-Richard Randriamanantsoa dans le tournoi Lux* Grand-Gaube Open. Dimanche, les deux principaux favoris du tableau se sont qualifiés pour les demi-finales, le premier aux dépens du Zimbabween Jesse Koti 6-2, 6-2 et l’autre contre Tristan Lagesse 6-2, 6-1. Mais attention tout de même au Polonais Lukasz Skowronski qui se retrouve également dans le carré d’as avec Anthony Kwok, le champion national en titre.

Le face-à-face final entre les deux Malgaches pourrait se concrétiser samedi à l’issue des demi-finales qui les opposeront à Anthony Kwok et au Polonais respectivement. Mais si le jeune Kwok n’aura rien à perdre en se mesurant à Jacob Rasolondrazana, tel ne sera pas le cas dans l’autre duel qui mettra aux prises Randriamanantsoa à Skowronski. Ce match s’annonce indécis d’autant que l’an dernier, le Malgache l’avait emporté 6-7, 6-3, 6-1 en quarts de finale avant que le Polonais ne l’élimine pareillement en trois sets 3-6, 7-6, 6-4 le mois suivant sur gazon en quarts de finale du Gymkhana Open. Malheur au vaincu. Pour rappel, la phase finale est prévue le 11 février.

En simple dames, Céline Wan Min Kee a assuré aisément sa place en demi-finale gagnant 6-1, 6-0 contre Marie Lagesse. Mais cela va être dur au prochain tour face à Sarah Introcaso. Dans les autres tableaux, chez les jeunes notamment, les rencontres n’ont pas encore vraiment décollé.