TENNIS—LUX* GRAND-GAUBE OPEN: Une finale Rasolondrazana/Skowronski en simple hommes

Le face-à-face final attendu entre les deux Malgaches Jacob Rasolondrazana et Jean-Richard Randriamanantsoa n'aura pas lieu, le Polonais Lukasz Skowronski étant passé par là. Il a privé, en effet, Jean-Richard Randriamanantsoa d'une place en finale du simple hommes du LUX* Open en s'imposant samedi 3-6, 6-2, 7-6. Dans l'autre carré, Anthony Kwok ne pouvait logiquement pas fait le poids contre Jacob Rasolondrazana, qui l'emporte 6-3, 6-2.

Le Polonais Skowronski affiche ses prétentions en vue de cette finale prévue le 11 février sur les courts de l'hôtel. Il remporte son deuxième duel contre le n°2 national Jean-Richard Randriamanantsoa en trois confrontations depuis l'année dernière.

Chez les dames, Emily Koti a mis fin de la même façon aux espoirs de Corinne Ng d'atteindre sa deuxième finale d'affiliée. Elle s'impose 7-5, 6-3 en quarts de finale avant de chuter à son tour lourdement 0-6, 2-6 face à la tenante du titre Astrid Tixier. Celle-ci connaîtra son adversaire de la finale samedi à la suite du match qui mettra aux prises Sarah Introcaso (2) à Céline Wan Min Kee.

Dans les autres tableaux, Anthony Kwok, le champion national du simple hommes, a pris une option ferme pour le titre en U18, car il lui reste d'affronter Shaheel Busguth (1 victoire) pour espérer finir en tête de cette poule à quatre joueurs en comptant également Thomas Clark (2 victoires) et Ssiva Gujadhur.

En U16 garçons, Johan Randriamanalina n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires pour atteindre la finale. Il bat Jeremy Lai 6-2, 6-2, puis Matthieu Michaud 6-0, 6-0. Le match opposant Jake Lam à Sébastien Liu (2) décidera de l'adversaire qu'il affrontera pour le titre. Johan Randriamanalina est aussi en lice en U14, où il rencontrera en demi-finales Sébastien Koster, alors que Jake Lam (1) affrontera Auxence Acou.

Samuel Ava et Aaron Rawa en découdront pour le titre en U12, alors que Nicholas Korten se mesurera au gagnant du match Rushil Seewoosurrun/Jaden Lil pour titre en U10. Chez les filles, Kelly Leung et Shelly Lai devront s'affronter dans le match décisif pour désigner la championne des U12, les deux joueuses comptant chacune deux victoires contre Eva Joana Rabaut et Ilona Koti.

En U14, Chira Li et Malika Ramasawmy sont les seules en lice pour le titre tandis, qu'en U16, Céline Wan Min Kee n'est qu'à un match du sans-faute après ses victoires contre Tanya Pyndiah (w.o) et Malika Ramasawmy 7-5, 6-3. Il lui reste à affronter Andrea Foo Kune.