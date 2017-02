TENNIS — LUX* GRAND GAUBE OPEN: Rasolondrazana et Tixier l'emportent 

Jacob Rasolondrazana et Astrid Tixier ont soulevé leur premier titre pour cette année, remportant respectivement les finales du simple messieurs et simple dames du LUX* Grand Gaube Tennis Open. Les finales de ce tournoi, qui est le premier de la saison locale de tennis, se sont tenues le samedi 11 février sur les courts de l'hôtel. Les finales n'auront que confirmé les très bonnes dispositions démontrées par les tenants du titre depuis leur entrée en compétition.

Après un premier set difficile, Astrid Tixier a déroulé son tennis face à la jeune Sarah Introcaso. Cette dernière a démontré toutes ses qualités, notamment une belle combativité dans la première manche. Mais Astrid Tixier a fait jouer son expérience pour ensuite largement dominer son adversaire dans le deuxième set et ainsi conserver son titre. Résultat final : 7-5, 6-2. En finale du simple messieurs, Jacob Rasolondrazana n'a laissé aucune chance au Polonais Lukasz Skowronski. Dominant le jeu du début à la fin, le Malgache a survolé cette finale en s'imposant en deux sets (6-1, 6-0). C'est son deuxième titre de la saison, après celui remporté en double messieurs. Il s'était associé à Hemanshu Rambojun.

Pour les organisateurs, cette deuxième édition du LUX* Grand Gaube Tennis Open offre de réels motifs de satisfaction. « Nous avons eu, comme l'année dernière, un excellent niveau de jeu tout au long du tournoi. Jacob et Astrid ont, une fois de plus, montré leur grand talent, bien que leurs adversaires n'aient pas démérité. Ce tournoi est pour l'hôtel un moyen de contribuer au progrès du tennis à Maurice et d'aider les tennismen locaux à mieux représenter le pays à l'international. Le succès de cette deuxième édition est aussi à mettre au crédit de nos team members et de Mattias Rendefors, le directeur du tournoi, qui ont montré un réel savoir-faire », a soutenu le directeur-général de l'hôtel, Brice Lunot.

Pour Mathias Rendefors, « cette deuxième édition a suscité un réel intérêt de la part des joueurs et a produit du beau jeu. Le tennis a sans doute un très bel avenir à Maurice ». Abondant dans le même sens, Kamil Patel, président de la Fédération mauricienne de tennis, a, lui, félicité l'hôtel pour cette deuxième édition qui a une « nouvelle fois fait briller le tennis à Maurice ». À l'occasion de cette nouvelle édition, LUX* Grand Gaube a innové en introduisant le one-point challenge durant la dernière journée de compétition. Ce tournoi, qui a vu la participation de 41 joueurs, a été remporté par Johan Randriamanalina.

Les résultats

Simple dames

Astrid Tixier b. Sarah Introcaso (7-5, 6.2)

Simple hommes

Jacob Rasolondrazana b. Lukasz Skowronski (6-1,6-0)

Garçons 8 ans

Alexander Coster b. Maxime De Coriolis (4-1, 4-2)

Garçons 10ans

Nicholas Korten b. Jaden Lim Voo Kee (4-2, 4-1)

Simple hommes +40 ans

JM Randriamanalina b. Tristan Lagesse (6-1, 6-4)

Filles 14 ans

Malika Ramasawny b. Chiara Li Yaw Hey (6-3, 6-3)

Simple dames 40+

Corinne Ng b. Violaine Maizaude-Rwambuga (6-0, 6-1)

Double messieurs 40+

Acou/Thomas bb. Wong You Cheong /Nieng Fong (6-3, 4-6, 10-3)

Garçons 12+

Samuel Ava b. Aaron Rawa (7-6, 6-0)

Garçons 14

Jake Lam b. Johan Randriamanalina (6-3, 3-6, 6-1)

Garçons 16

Jake Lam b. Johan Randriamanalina (6-4, 6-1)

Filles 12

Kelly Leung Siong Fat b. Shelly Lai Man Chun (7-5, 7-5)

Simple hommes 50+

Jeroen Koster b. Patrick Chan (7-5, 7-5)