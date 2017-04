TENNIS—Maurice se contente des places de classement

Les championnats d'Afrique juniors de tennis U14-16 se sont achevés mardi à Benoni en Afrique du Sud pour les Mauriciens qui glanent quelques places de classement. Jason Espitalier-Noël (U16) et Sarah Introcaso (U14) terminent ainsi 12e chacun alors que Christopher Fok Kow (U16) et Jake Lam (U14) achèvent leur parcours aux 14e et 26e places respectivement. Après leur élimination dès le 2e tour, les trois premiers nommés ont poursuivi leur parcours dans le tableau consolant.

Il restait à Sarah Introcaso encore deux matches à jouer comptant pour les 9-12es places après une victoire 6-3, 6-4 contre la Malgache Mialy Ranaivo. Mais s'étant inclinée 0-6, 0-6 contre Yasmine Kabbaj Belyse Irakoze et 5-7, 1-6 contre Feryel Ben Hassen, elle prend finalement la 12e place au final. Le titre est revenu à la favorite du tournoi, Hania Hamed Abou Elsaad, qui l'emporte 6-3, 3-6, 7-5 contre la n°8, Sarah Akid.

En U16, Jason Espitalier-Noël est lui aussi tombé sur plus fort que lui dans ses deux matches de classement suivants comptant pour les 9-12es places. Il perd 3-6, 3-6 face au Zambien Khololwam Montsin puis 3-6, 2-6 contre Ben B. Zakaria et prend la 12e place. Il avait enregistré une victoire 6-2, 3-6, 10-7 contre le Nigérian Mickael Osewa.

De son côté, Christopher Fok Kow, qui était engagé pour les 13-16es places, a gagné 6-3, 4-6, 10,8 contre Albert Njogu, mais a perdu 3-6, 7-5, 11-13 contre Abou Taleb et termine 14e. Il avait perdu son premier match 3-6, 1-6 contre Ben B. Zakaria. C'est le Sud-Africain Pierre Malan (4) qui a décroché le titre 6-2, 6-3 aux dépens de Soufiane Rl Mesbahi (3). Le tournoi a perdu son grand favori, Youcef Rihane, aux stades des demi-finales ainsi que sa tête de série n°2, le Sud-Africain Charl Morgan (2), en quarts de finale. Celui-ci battu 6-3, 6-0 par Pierre Malan.

Enfin, en U14, Jake Lam se contente de la 26e place au final. Défait 1-6, 3-6 par le Malgache Lanja Rakotozandriny dans les matches comptant pour les 25-28es places, il bat par la suite 6-1, 6-0 Taona Mhwandagar (Zimb). Le Sud-Africain Carl Roothman (5) s'offre le titre 4-6, 6-2, 6-2 aux dépens du Marocain Mehdi Benchekroun (3).

La délégation mauricienne conduite par le coach malgache Jean-Marc Randriamanalina est rentrée au pays hier après-midi.