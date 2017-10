TENNIS - MAURITIUS GYMKHANA CLUB GRASS OPEN : Sarah Introcaso et Jean-Richard Randriamanantsoa savourent !

Les finales du Mauritius Gymkhana Club Open de tennis ont eu lieu dimanche dernier sur gazon, à Vacoas. Sarah Introcaso, 14 ans, a pris sa revanche sur l'expérimentée Astrid Tixier (31 ans), qui l'avait battu en finale du Championnat Vital (2-6, 6-4, 3-6) il n'y a pas si longtemps. Cette fois, la jeune tenniswoman a pris les taureaux par les cornes pour s'imposer en deux sets, sur le score de 6-4 et 7-6 (3). Une rencontre qui a été toutefois très serrée. D'ailleurs, c'est Astrid Tixier qui menait au score premier set (3-1) avant de se faire bousculer par Introcaso qui allait revenir en trombe pour s'imposer (4-6).

Lors de la deuxième manche, elle a maintenu la cadence même si Tixier lui a donné du fil à retordre, et ce, jusqu'au bout. Introcaso a notamment fait parler son agressivité dans le jeu en se montrant très offensif. On n'a d'ailleurs senti Sarah Introcaso très à l'aise sur cette surface. Avons nous assisté à une véritable passation de pouvoir ? Seul l'avenir nous le dira. D'autant que les deux joueuses en découdront pour le Swan Open sur terre battue. Les données seront différentes et Introcaso devra impérativement confirmer. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la jeune joueuse s'est adjugée sa deuxième victoire sur gazon après 2015.

Chez les messieurs, le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa peut avoir le sourire. Il a aisni oublié l'échec de la finale précédente concédée ici même sur gazon en mars dernier, en dominant le jeune Amaury de Beer en deux sets, 7-6 (1) et 7-5. L'entraîneur national de la Fédération mauricienne de Tennis (FMT) a surtout misé sur son expérience pour faire la différence notamment au niveau tactique. Plus aguerri, il a contrecarrer les plans de jeu du solide mauricien, qui a élevé son niveau de jeu pour l'occasion. Ce n'est que partie remise pour de Beer tandis que le vainqueur a profité de l'absence du grandissime favori, Jacob Rasolondrazana, pour démontrer qu'il avait la carrure pour être au niveau.

Amaury de Beer, qui joue beaucoup sur le circuit international, peut toutefois se consoler avec le titre chez les moins de 18 ans. Il s'est imposé face à Anthony Kwok sur le score de 7-5 et 6-2. Ce dernier est d'ailleurs le champion de Maurice en titre. Anthony Kwok a également été battu par ce même adversaire en demi-finale messieurs.

Les résultats

Masculin

U8

Finale : Noah le Luron b. Alex Koster 4-1, 4-1

U10

1/2 finales

R. Seewoosurrun b. Jaden Lim Voon Kee 5-3, 4-1

Yaasin Kinoo b. N. Rochecouste 4-1, 5-4 (8), 5-4 (6)

Finale : R. Seewoosurrun b. Yaasin Kinoo 4-1, 4-2

U12

1/2 finales

Samuel Ava (1) b. Thavish Ramyead 6-3, 6-1

Mathis Seguin b. Sébastien Koster (2) 6-1, 6-1

Finale : Samuel Ava b. Mathis Seguin 1-6, 6-1, 6-1

U14

1/2 finales

Jake Lam (1) b. Auxance Acou 6-3, 5-7, 6-2

Johaan Randriamanalina (2) b. Lucas Lai Fat Fur 6-1, 6-4

Finale : Jake Lam b. Johaan Randriamanalina 6-4, 6-4

U16

1/2 finales

Sébastien Liu (1) b. Auxance Acou 6-0, 6-2

Johaan Randriamanalina (2) b. Keane Veerapen 6-1, 6-7 (5), 6-1

Finale : Sébastien Liu b. Johaan Randriamanalina 6-4, 6-3

U18

Finale : Amaury de Beer (1) b. Anthony Kwok 7-5, 6-2

Double garçons

1. Jake Lam-Calvin Lam 2. Sébastien Koster-Auxance Acou 3. Maxance Hervé-Ulysse Hervé

Simple hommes

Finale : Jean-Richard Randriamanantsoa (1) b. Amaury de Beer (2) 7-6 (1), 7-5

Simple hommes + 40

Finale : Jean-Marc Randriamanalina b. Olivier Naturel 6-0, 6-0

Simple hommes + 50

Finales

Chan Or Kam Fat Ming b. Jeroem Koster 7-5, 6-1

Simple hommes + 60 ans

Chenai Cassam b. Siam Appanah 6-4, 6-4

Double hommes

Finales : Anthony Kwok-Lukasz Skowronski bb. Shaheel Busguth-Sébastien Liu 6-4, 6-2

Double hommes + 50 ans

Finale : Bernard Thomas-Sanjay Saddul bb. Pierre Chia-Yann SinFai Lan 6-4, 6-2

Double hommes + 60 ans

1. Patrick Pin Harry-Serge Lo

bb. Chenai Cassam-Maurice Ribert 6-1, 6-1

bb. Ravin Bungaroo-Patrice Curé 6-2, 7-5

2. Ravin Bungaroo-Patrice Curé bb. Chenai Cassam-Maurice Ribert 6-0, 6-2

Féminin

U8

1. Solena Lefébure

b. Richa Gosreesunkur 4-1, 4-2

b. Chiara Rdati 4-1, 4-1

2. Chira Rodati b. Richa Gowreesunkur 1-4, 5-4, 7-5

3. Richa Gosreesunkur

U10

Finale : Keira Leung b. Solène Lefèbure 4-2, 4-5 (5) 4-2

U12

Finale : Eve Gaillard b. Célina Lalloo 6-2, 6-3

U14

Kelly Leung b. Célina Lalloo 6-0, 6-1

U16

Finale : Sarah Introcaso b. Céline Wan Min Kee 6-2, 6-1

Simple dames

Finale : Sarah Introcaso (2) b. Astrid Tixier 6-4, 7-6 (3)

Double mixtes

Finale : Kenny Ah Chuen-Sarah Introcaso bb. Shaheel Busguth-Céline Wan Min Kee 6-2, 6-3