TENNIS - MAURITIUS GYMKHANA CLUB OPEN : La jeune garde en action

Le premier tournoi national sur gazon, le Mauritius Gymkhana Club Open, débute demain sur les huit courts du club vacoassien. Si le tenant du titre, le Malgache Jacob Rasolondrazana, sera bien au rendez-vous, c'est Amélie Boy, fraîchement sacrée en double dames dans un tournoi ITF Jr U18 en Afrique du Sud et désignée Junior Sportswoman of the Year 2016, qui sera la grande favorite en l'absence de la tenante, Astrid Tixier.

Une présentation de ce tournoi (11-25 mars) très attendu a été effectuée hier au siège du plus vieux club de tennis de l'hémisphère Sud. Le nombre d'entrées est en hausse et les meilleurs sont là, s'est d'entrée félicité le président de la Fédération mauricienne de tennis (FMT), Kamil Patel, précisant que cette hausse était conforme aux attentes. Il a adressé ses remerciements au club, mais a aussi profité des circonstances pour lancer un message de sympathie et de solidarité au peuple malgache gravement atteint par le cyclone Enawo. « Même si nous sommes des adversaires coriaces au plan sportif, nous compatissons à ce qui leur arrive. »

Kamil Patel était entouré d'Alain Catherine, manager du Gymkhana Club, Sanjay Saddul, Tennis Captain, et Ashock Ramgutty, membre du club. Il a mis l'accent sur la qualité de joueurs qui, ces jours-ci, font la fierté du tennis mauricien, à l'image d'Amélie Boy, championne nationale en titre, et de Christopher Fok Kow, celui-ci vainqueur des Masters africains U14 en novembre au Kenya et désigné Most Promising Sportsman 2016 par le MSC vendredi dernier. « Le tennis voit définitivement de plus en plus de jeunes s'affirmer au plan continental. Nous avons remporté au moins huit tournois internationaux ces six derniers mois et les jeunes sont mieux en mesure de rivaliser », a-t-il rappelé.

Outre Jacob Rasolondrazana, le tournoi verra en action le Roumain Daniel Bazu, Jeff Lo, le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa, classé tête de série n°2, ainsi que des plus jeunes rivaux tels Hemanshu Rambojun, Kenny Ah Chuen, Anthony Kwok et Sarah Introcaso chez les dames.

Le tournoi voit également cette année l'introduction du One point challenge, un match à 1 pt « où tout le monde joue contre tout le monde et n'importe qui peut gagner », a expliqué Kamil Patel. Ce challenge est à l'initiative de Bernard Thomas, directeur du tournoi. Le même challenge avait eu lieu lors du précédent tournoi (Lux Open) et c'est le jeune Johan Randriamanalina, 15 ans, qui avait remporté deux nuits à l'hôtel.

Ce Mauritius Gymkhana Club Open, qui est parrainé principalement par Mikado et le Point Stationery, a reçu 110 inscrits en masculin et 28 en féminin, soit 226 entrées, contre 192 et 145 lors des deux tournois sur gazon organisés l'an dernier. En féminin, le nombre d'entrées est passée de 12 à 28 grâce aux efforts des entraîneurs et des clubs, a précisé Bernard Thomas. Les gagnants remporteront des trophées. La phase finale est prévue le 25 mars.