TENNIS—MAURITIUS UNION GROUP OPEN 2017: Nicholas Legros élimine Daniel Bazu

Le Français Nicholas Legros, coach à Ace Tennis La Croisette à Grand-Baie, Dylan Foo Kune et Hemanshu Rambojun sont les trois premiers qualifiés pour les quarts de finale du simple hommes du Mauritius Union Group Open. Le Roumain Daniel Bazu n'a pas résisté au Français, s’inclinant 6-7 (5), 4-6 dimanche au centre de tennis de Petit Camp. Le dernier quart de finaliste sera connu aujourd’hui. Par contre, en simple dames, Astrid Tixier (1) et Amélie Boy (2) connaissent déjà leurs adversaires des demi-finales, en l’occurrence Céline Wan Min Kee et Sarah Introcaso respectivement.

Les choses sont nettement moins compliquées en simple dames pour les deux favorites dans le tableau composé de six joueuses seulement. Mais si une finale Tixier/Boy semble de loin logique, gare quand même à Sarah Introcaso, qui est en mesure de causer la surprise le 20 mai en demi-finale. On se souvient bien qu’elle avait dominé Boy 6-4, 6-7, 6-4 en finale du Gymkhana Open en mars à l’issue d’un match après quatre jours d’interruption par cause de pluie. Cette victoire avait offert du reste à Introcaso, 14 ans, son premier titre Open.

Mais rien n’est joué d’avance, d’autant qu’Amélie Boy est passée 193e jr mondiale ITF depuis la semaine dernière. Pour rappel, elle est entrée dans le top 200 jr mondial (194e) début mars suivant sa victoire en finale du double dames dans un tournoi de grade 3 en Afrique du Sud. Elle avait été 206e mondiale le 13 février en atteignant les demi-finales du simple dames et terminant 3e des Championnats d’Afrique juniors U18 à Tunis.

En simple hommes, le Roumain Daniel Bazu, récent vainqueur du Gymkhana Open (gazon) quitte donc le tournoi. Quant à Dylan Foo Kune et Hemanshu Rambojun, ils ont émergé aux dépens de Jeff Lo 6-2, 6-2 et Didier Rochecoute 6-0, 6-0 respectivment en quarts de finale.

Aujourd'hui, le Polonais Lukasz Skowronski affronte Simon Leconte. Les quarts de finale sont prévus le 20 mai. Les quatre principales têtes de série sont dans l’ordre le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa, le champion national Anthony Kwok, Kenny Ah Chuen et Jean-Marc Randriamanalina. Ce dernier sera opposé au Français Nicholas Legros.

Par ailleurs, le gagnant en U8 garçons est déjà connu. Il s’agit d'Andrea Tabaracci, qui termine avec deux victoires et une défaite devant Noah le Luron, qui signe également deux victoires, mais comptant un nombre de sets inférieurs gagnés, et Bholah Heyvish, 3e au classement.