TENNIS NEWS : Introcaso domine Boy lors du Gymkhana Open

Battue en finale du Wilson Open en décembre, Sarah Introcaso n'a pas tardé à prendre sa revanche face à Amélie Boy mercredi en finale du simple dames du Gymkhana Open. Après avoir concédé le deuxième set au tie-break, elle a fini par faire la différence face à la championne nationale pour s'imposer 6-4, 6-7, 6-4 dans la suite de leur duel suspendu depuis dimanche à cause de la pluie.

À l'interruption du match, les deux joueuses étaient à égalité à 4-4 au 3e set. Et mercredi, Sarah Introcaso a tenu bon en alignant les deux jeux suivants. En décembre, elle s'était inclinée 4-6, 4-6 au terme d'un match très accroché où le score avait souvent été à égalité. Cette victoire la met en fin de compte en confiance avant son déplacement en Afrique du Sud demain pour les championnats d'Afrique U14-16 prévus à Benoni (voir plus loin).

Chez les hommes, le Malgache Jacob Rasolondrazana a assuré sa place en demi-finales aux dépens de son compatriote Jean-Marc Randriamanalina, 5-7, 6-4, 6-3. Il affrontera le Polonais Daniel Bazu et le vainqueur croisera le fer en finale demain avec l'autre Malgache, Jean-Richard Randriamanantsoa, qui a lui éliminé hier Jeffrey Lo 7-5, 3-6, 6-1. Cette finale est prévue à partir de 14h30. Celles des juniors se tiendront à partir de 12h.

U14-16 : cap sur Benoni demain

Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël (U16) ainsi que Sarah Introcaso et Jake Lam (U14), celui-ci pourvu d'une wild card, font cap demain vers l'Afrique du Sud où se disputeront à partir du lundi 27 mars au mardi 4 avril les championnats d'Afrique juniors des deux catégories. Christopher Fok Kow rejoindra le trio tout droit du centre d'entraînement de l'ITF du Maroc, alors que Jason Espitalier-Noël est rentré d'Italie jeudi pour deux jours avant de s'envoler avec Sarah Introcaso et Jake Lam.

L'équipe mauricienne est accompagnée de l'entraîneur national, Jean-Marc Randriamanalina. Celui-ci confie que les jeunes abordent cette échéance dans de bonnes dispositions et sont prêts à en découdre. « Pour les deux qui évoluent à l'étranger, j'espère qu'ils sont bien préparés. Sarah Introcaso avait une légère blessure, mais vu qu'elle a gagné mercredi contre Boy, je crois que ça va. Quant à Jake Lam, il n'a pas fini ses matches, mais il est en bonne condition. » Les pays les plus à craindre sont l'Afrique du Sud et ceux du Maghreb.