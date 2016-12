TENNIS—SAISON 2017: Un nouveau DTN et l'intégration aux Jeux des Iles

La principale préoccupation de la Fédération mauricienne de tennis (FMT) dès janvier 2017 sera de s'assurer que les jeunes qui ont fait preuve d'ambition et de détermination dans les tournois internationaux poursuivrent leurs efforts encadrés par un nouveau DTN pour faire la transition au départ du Syrien Abraham Ibrahim prévu début février 2017. D'autant que le forcing est en cours pour que le tennis retrouve éventuellement sa place parmi les disciplines retenues pour les Jeux des Iles 2019 lors de la prochaine réunion du Conseil International de Jeux des Iles (CIJ) prévue en février à Maurice.

C'est le gros morceau qui attend les dirgeants de la fédération dès la rentrée 2017 avec à leur tête, le président Kamil Patel, lui-même symbole de la réussite de ce sport dans le passé aux Jeux des Iles. Car il se veut confiant, en évoquant cette perspective. La cause est loin d'être perdue, même si le tennis ne fait pas pour l'instant partie des 14 disciplines.

Il faut bien dire que les jeunes qui ont brillé à divers échelons cette année ont conforté les prétentions de la FMT. Leurs résultats sans précédents, apportent plus d'arguments à une réintégration inextrémis du tennis. « Nous faisons campagne depuis avril 2016 de façon puissante, mais discrète. On a le soutien nécessaire pour obtenir notre place aux Jeux des Iles », clame le président joueur. « Cela fait sept huit mois que les négociations se tiennent en présence des principales instances sportives du pays dont le Comité olympique mauricien (COM), le MJS et la FMT, entre autres. C'est moi qui tiens le flambeau. Elles ont été relativement très positives bien qu'il nous a fallu parfois dissiper des malentendus», fait-il valoir sans en dire plus. Et selon les retours, il a toutes les raisons de croire que le verdict qui va tomber sera favorable. « Il y a en tout cas une tendance à se prononcer dans ce sens », déclare-t-il de vive voix.

Quels arguments la FMT compte-t-elle faire valoir pour soutenir son dossier? « Premièrement, nous sommes en présence d'une belle relève qui sera plus mature dans trois ans. Puis, l'état du tennis inspire la confiance. La fédéaration est bien gérée et ce serait injuste qu'elle soit punie. Ensuite, c'est un sport qui compte 4000 adeptes dans les clubs bien qu'ils soient 400 joueurs actifs sur le circuit des tournois nationaux. C'est un sport pratiqué par une bonne partie de la population. Enfin, notre sport est suivi par les médias et bénéficie d'une bonne image auprès des sponsors. Donc nous sommes une fédération crédible et active », explique-t-il. Février 2017 est attendu avec intérêt.

« Sur la bonne voie »

S'agissant de l'arrivée d'un nouveau DTN, le sujet est évoqué sans divulguer de nom en attendant l'approbation du MJS. « Il est Français et convient tout à fait au poste. D'ici quelques semaines, le dossier devrait être finalisé. C'est quelqu'un qui connait Maurice, le tennis et le tennis mauricien, mais il n'a jamais travaillé ici», se contente de dire Kamil Patel.

Le nouveau DTN devrait encadrer les jeunes et les juniors qui ont fait honneur au pays cette année et qui seront dans trois ans, les porte-drapeaux du tennis mauricien aux Jeux des Iles 2019. A l'image des Amélie Boy, Zara Lennon, Christopher Fok Kow, Anthony Kwok, Amaury de Beer et l'expatrié Dylan Foo Kune (Etats-Unis). Ce dernier est passé n°1 de son université, précise Kamil Patel. « Il y a aussi Ryan Wong (Angleterre) et Thomas Clark qui a besoin de peaufiner son jeu. On peut miser effectivement sur cette belle génération de jeunes talents. Christopher Fok Kow a terminé l'année en beauté en remportant les Masters africains U 14 au Kenya. Il est le seul mauricien à l'avoir fait. Il a également gagné les deux étapes du circuit ITF U 14 à Maurice et a décroché en octobre une bourse d'une année au centre d'entraînement ITF du Maroc. Amélie Boy et Zara Lennon ont enlevé chacune une étape du circuit ITF U 18 à Maurice face à des adversaires très valables. Lennon évolue elle aussi au Maroc depuis une année. Boy a surpassé facilement Astrid Tixier réputée très coriace pour devenir la nouvelle championne nationale. C'est dire que les filles ont bien travaillé pour arriver maintenant à un bon niveau. Tixier était un peu le baromètre. Donc, Boy a dû vraiment passer un niveau. Ce qu'elle a fait depuis trois ans est un travail de longue haleine. Il faut continuer sur cette lancée. Elle a déjà commencé à jouer les tournois WTA futurs. Ce sera difficile au début, mais elle arrivera petit à petit à trouver ses marques pour continuer à progresser. Les jeunes sont sur la bonne voie.»

Reste que les contraintes liées aux études s'imposent toujours comme le seul vrai obstacle à franchir pour bien des parents de joueurs. Mais cette réalité est moins compliquée à gérer estime Kamil Patel. « Je pense sincèrement que les études peuvent attendre pas le tennis. Ceux d'entre nous qui sommes allés le plus loin l'ont fait. Je pense à Amélie, Zara, Enzo Couacaud et moi-même. Mais j'avoue que c'est une décision difficile à prendre dans certaines familles où la priorité est aux études. Et c'est pas évident de présenter l'idée aux parents qui veulent que leurs enfants fassent des études normales. Mais le tennis propose des débouchées intéressantes, si on s'accroche. On peut y gagner bien sa vie, comme au golf. C'est pas comme-ci on gaspillait des années en jouant au tennis. Car au final, la connaissance du haut niveau en sort gagnante», conclut-il.