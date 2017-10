TENNIS - SWAN OPEN 2017 : Une 15ème édition qui s'annonce très ouverte !

Le tournoi phare sur terre battue est lancé. Professionnels et amateurs de tennis, tant Mauriciens qu'étrangers, se donnent rendez-vous pour la 15e édition du SWAN Tennis Open, qui a débuté le19 octobre et qui prendra fin le 4 novembre. En simple hommes, le Malgache Andy Ratsimandresy défendra son titre alors que la fédération malgache nous envoie les gagnants hommes et dames du championnat Sr 2017. Le tableau avec les joueurs en fauteuil roulant et le mini-tennis sont également au programme du calendrier 2017, qui a été dévoilé mercredi au SWAN Centre.

La compétition sera davantage élevée cette année. Outre nos compétiteurs locaux, des raquettes venant des Etats-Unis, de Tanzanie et, chez les juniors, de La Réunion et d'Ukraine, participent au SWAN Tennis Open 2017. De par la dimension internationale que prend le tournoi, des changements ont été apportés à la fiche technique. Les tableaux simple hommes et simple dames se disputent, désormais, en phase de pool avant d'aborder la phase à élimination directe. Autre innovation, le changement de balles, qui intervient après un set partout. Etant donné que le tournoi se déroule en été, le Rose-Hill Club a aussi pris l'initiative d'augmenter les passages d'arrosage.

Louis Rivalland, Group Chief Executive de SWAN, a souligné l'engouement que suscite chaque année le SWAN Tennis Open, tant au niveau local qu'international.

« Quand nous avons lancé ce tournoi en 2003, notre objectif était de donner les moyens aux amoureux du tennis de pratiquer leur sport de prédilection. Je peux dire que nous avons réussi ce pari. Le nombre grandissant de participants venant de divers pays montre que SWAN Tennis Open rayonne désormais au-delà de nos frontières, et c'est un encouragement supplémentaire pour nous. Le SWAN Tennis Open a toujours brillé par ses talents et aussi par sa diversité, avec les amateurs et professionnels, les enfants, les seniors et aussi les joueurs en fauteuil roulant. »

Dominique Thomas, directeur du tournoi, s'est pour sa part attardé sur les différents tableaux. « Cette année, au vu du nombre de participants, nous avons des phases de pools et des phases à élimination directe et les tableaux consolants. Cela permettra au participant de jouer, un nombre maximum de rencontres et de bénéficier du niveau de compétition qu'offre le SWAN Tennis Open. Tout a été mis en place pour que les joueurs puissent évoluer dans un environnement de compétition sain et faire montre de leurs talents. »

Yves Hein, président du Rose-Hill Club, se dit heureux du partenariat renouvelé avec SWAN. « C'est une satisfaction pour nous de constater la belle ascension du SWAN Tennis Open au fil des éditions. A travers ce tournoi, le Rose-Hill Club est aussi devenu un lieu de prédilection dans la région pour les compétiteurs qui aiment jouer sur terre battue ». Cette année, le tournoi, ouvert à tous, a réuni 200 participants.