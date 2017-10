TENNIS SWAN OPEN 2017 : Amaury de Beer avance, Shaheel Busguth qualifié

Amaury de Beer n'a pas raté son entrée dans le simple hommes du Swan Open. Engagé dans la poule B du tableau qualificatif international, il s'impose 6-4, 6-4 contre le Français Ludovic Louis (DTN), puis 6-0, 6-0 contre l'Américain Jon Deuschle et fait un pas décisif vers le tableau final. Il lui reste un dernier match de poule à jouer contre le Shaheel Busguth, qui a validé sa place en tant que troisième qualifié du tableau international du simple hommes.

Shaheel Busguth a atteint les demi-finales du tableau national en battant Jake Lam 3-6, 6-2, 6-3 et affronte au prochain tour Anthony Kwok pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale de ce tableau national, Amaury de Beer devrait logiquement émerger aux dépens de Kenny Ah Chuen ou de Sébastien Liu.

Amaury de Beer et Anthony Kwok figurent déjà dans les deux poules du simple hommes international qui servent de phase qualificative au tableau final. Si Shaheel Busguth a déjà rejoint de Beer dans la poule B du simple hommes international, la demi-finale du simple hommes national opposant Kenny Ah Chuen et Sébastien Liu désignera le quatrième et dernier qualifié de la poule A du tableau international. Cette phase surmontée, les quatre meilleurs joueurs qui y émergeront accéderont au tableau final international du simple hommes où les quatre Malgaches Tovi Andriamalala, Ando Rasolomalala, Jean-Richard Randriamanantsoa et Jacob Rasolondrazana font figure d'épouvantails.

Les choses sont moins compliquées en simple dames qui se résume à une poule de cinq joueuses. La favorite, la Malgache Fitia Ravoniando, débutera son tournoi le 1er novembre face à Malika Ramasawmy et affrontera par la suite Sarah Introcaso, Chiara Li Yaw Hay et pour finlr Astrid Tixier le 4 novembre. Sauf surprise, la Malgache devrait surmonter tous ses matchs. Pour l'heure, Sarah Introcaso a aligné une victoire contre Malika Ramasawmy 6-2, 6-0.

Ailleurs, on note que Mathis Seguin et Sébastien Koster sont arrivés en demi-finales des U12 garçons, ainsi que Johaan Randriamanalina en U14 et U16 garçons, alors que Shaheel Busguth et Sébastien Liu ont rejoint Amaury de Beer et Anthony Kwok dans le dernier carré des U18 garçons. La phase finale du tournoi est prévue le samedi 4 novembre.



Les résultats

Masculin

U8

Poule A

Heyvish Bhollah b. Timothée Rae 4-1, 4-0

Poule B

Alexandre Koster

b. Maxime de Coriolis 4-1, 4-1

b. Alexandre Thevenet 4-1, 4-0

U10

Zandry Andabolona (Mad) b. Anesh Mungur 4-1, 4-2

Yassin Kinoo b. Aardhya Ojha 4-1, 0-4, 4-2

Zandry Andabolona (Mad) b. Toshan Ropun

Zandry Andabolona (Mad) b. Aiden Foo Kune 4-1, 4-2

U12

Matio Raoily b. Matthieu Rae 6-1, 6-4

1/4 finale

Mathis Seguin b. Hamish Mc Enaney 6-0, 6-0

Sébastien Koster b. Matio Raoily 6-4, 6-1

U14

Matio Raoily b. Pavan Jugurnauth 6-1, 6-1

Thavish Ramyead b. Mathis Seguin w.o

Sébastien Koster b. Calvin Lam 4-6, 6-4, 6-4

Rohan Sonah b. Matio Raoily 6-0, 6-0

1/2 finale

Johaan Randriamanalina b. Rohan Sonah 6-3, 6-0

U16

Sébastien b. Wayne Wan 6-0, 6-0

Jeffrey Pang b. Christopher Scott 6-0, 6-2

Auxence Acou b. Calvin Lam 6-1, 6-4

Johaan Randriamanalina b. William Ah Fong 6-2 ,6-3

1/4 finale

Johaan Randriamanalina b. Auxence Acou 6-0, 6-2

U18

Shaheel Busguth b. Patrick Thomass 6-2, 6-3

Sébastien Liu b. Jeffrey Pang 6-0, 6-1

Simple hommes (national)

Lucas Lai Fat Fur b. Olivier Laurent 6-0, 6-3

William Ah Fong b. Wayne Wan 6-3, 6-4

Sébastien Liu b. Lucas Lai Fat Fur 6-3, 6-2

Jake Lam b. William Ah Fong 6-2, 7-5

Sébastien Liu b. Didier Rochecouste 6-0, 6-0

Jake Lam b. Yannick Thomas 3-6, 6-0, 6-3

1/4 finale

Shaheel Busguth b. Jake Lam 3-6, 6-2, 6-3

Simple hommes (international)

Poule A

Jean-Marc Randriamanalina

b. Sebastian Mtupili (Tan) 5-3 (abn)

b. Anthony Kwok 7-6, 6-3

Anthony Kwok b. Sebastian Mtupili (Tan) 6-3, 6-0

Poule B

Ludovic Louis (Fr DTN)

b. Jon Deuschle (E-Unis) 6-0, 6-0

Amaury de Beer

b. Ludovic Louis (Fr DTN) 6-4, 6-4

b. Jon Deuschle (E-Unis) 6-0, 6-0



Féminin

U8

Solan Lefébure

b. Chiara Rodati 4-1, 4-0

b. Richa Gowreesunkur 4-1, 4-1

Richa Gowreesunkur b. Chiara Rodati 5-4, 3-5, 7-5

U10

Keria Leung b. Solène Lefébure 4-2, 5-3

U12

Carla Tanguy b. Kelly Leung 7-5, 6-0

U14

Nadyeehdo Lyekontseva (Rus) b. Chiara Li 6-3, 7-5

1/2 finales

Nadyeehdo Lyekontseva (Rus) b. Kelly Leung (2) 4-6, 6-3, 6-2

Malika Ramasawmy (1) b. Carla Tanguy 6-3, 6-4

U16

Malika Ramasasmy b. Olean Lyekontseva (Rus) 6-2, 6-2

Simple dames (Poule)

Sarah Introcaso b. Malika Ramasawmy 6-2, 6-0