TENNIS DE TABLE—DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE: La piste française à l'étude

Le prochain Directeur technique national (DTN) de l'Association mauricienne de tennis de table (AMTT) sera un Français. Ainsi en a décidé l'instance dirigeante, qui a choisi de prospecter en France pour dénicher l'oiseau rare qui mènera Maurice jsuqu'aux prochains JIOI.

Si pour l'instant quelques noms sont cités avec insistance, les dirigeants de l'AMTT demeurent sybillins sur la question. « Nous avons sondé des techniciens que nous connaissons. Plusieurs dossiers sont à l'étude », explique l'entraîneur national, Rajessen Desscann, qui occupe également les fonctions de membres coopté au sein du comité directeur.

Interrogé quant au futur DTN, il ne veut cependant pas dévoiler le ou les noms de ceux qui sont en lice pour décrocher le poste. « Nous sommes toujours en négociations. Il faut simplement savoir que nous sommes arrivés à un stade avancé », poursuit-il.

L'AMTT a penché pour la France à cause de la barrière des langues dans un premier temps, puis parce que ses observateurs ont vu les techniciens français à l'œuvre sur le continent. « En règle générale, ils ont un bon vécu en Afrique. Il suffit de voir les progrès qui ont été accomplis ces dernières années », ajoute l'entraîneur.

Cela dit, le futur DTN ne sera en poste qu'au mois de juin. Il ratera donc les championnats d'Afrique cadets et juniors qui se tiendront cette année en Tunisie. En fait, le contrat de l'actuelle DTN, la Chinoise Chen Lei, arrive à expiration à la fin du mois de mai. « Nous avons vraiment apprécié de travailler avec Chen Lei. Elle a été présente dès son premier jour. »

La Chinoise avait succédé, en 2016, à son compatriote Huang Ming, qui était en charge de la sélection nationale qui disputait les JIOI en 2015 à La Réunion. « Nous avons entamé les premières discussions depuis l'année dernière. Avec la confirmation du prochain départ de Chen Lei, nous avons intensifié les pourparlers. »

Cela dit, le prochain DTN aura la lourde tâche de préparer la sélection nationale qui défendra les couleurs mauriciennes aux JIOI de 2019 qui se dérouleront à Maurice. « Mais il ne devra pas s'arrêter aux JIOI. Entre-temps, nous aurons d'autres échéances, toutes aussi importantes, que nous devons préparer, dont les championnats continentaux dans les années à venir. »

Le nom du prochain DTN sera dévoilé dans les prochaines semaines, à la finalisation du contrat entre les deux parties. « Il y a encore des détails à régler. Mais le dossier a avancé et nous espérons que tout sera concrétisé dans les semaines qui suivent », conclut Rajessen Desscann.

Deux tournois en février

Les pongistes n'auront pas le temps de chômer. S'ils n'ont repris l'entraînement que depuis une semaine, ils auront droit en février à deux tournois — à handicap et en ligue — pour se remettre d'aplomb. « C'est le meilleur moyen de les remettre en activité », explique l'entraîneur national. La ligue, qui comprendra cinq divisions, s'échelonnera sur deux phases, aller et retour. La deuxième manche est prévue pour le mois d'avril. La première manche du tournoi Jeunes Pongistes se tiendra par ailleurs en mars.