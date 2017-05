TENNIS DE TABLE—DISTINCTION: Philippe Hao Thyn Voon honoré par l’ITTF

Membre du board of directors de l’International Table Tennis Federation (ITTF) depuis une quinzaine d’années, Philippe Hao Thyn Voon sera honoré par cette instance. Il recevra un Award pour services rendus au cours des championnats du monde qui débuteront demain à Düsseldorf en Allemagne.

Cette distinction au niveau mondial vient donc couronner toute une carrière dédiée au tennis de table. Champion de deuxième division en 1961, Philippe Hao Thyn Voon devait être sélectionné pour les championnats d’Afrique tenus en Égypte. « C’est là que tout a commencé. J’étais le plus jeune du groupe de cinq joueurs retenus et je me suis ainsi inspiré des techniques modernes, surtout avec la nouvelle raquette. J’étais devenu le pionnier du jeu moderne à Maurice », se souvient-il. 0 partir de là, il règnera sur cette discipline au niveau local pendant de longues années avant de prendre sa retraite en 1975. Il n’aura concédé que trois défaites au cours de sa carrière au niveau local.

Débutera ensuite une carrière de dirigeant. C’est ainsi que l’actuel président du Comité olympique mauricien (COM) occupera plusieurs postes au sein de la fédération locale, avant de se retrouver à la vice-présidence de la Confédération africaine pendant une dizaine d’années. Il est à noter que le board of directors de la fédération internationale comprend 32 membres et que Philippe Hao Thyn Voon se trouve être un des plus anciens. Ces championnats du monde devraient accueillir plus de 600 pongistes venant de 108 pays. Toutefois, Maurice ne sera pas représentée cette fois.