TENNIS DE TABLE — DIVISION 1 ET 2, AUJOURD'HUI À 10H : Wasiim Gukhool devrait être sacré

La sixième et dernière journée de la Ligue (Division 1 et 2) se tiendra aujourd'hui (10h) au centre national de tennis de table à Beau-Bassin. Wasiim Gukhool, en grande forme, devrait être sacré, sauf grosse surprise, alors qu'en deuxième division, Christopher Soobrayen aura à s'employer à fond pour garder son leadership.

Nous connaîtrons cet après-midi les lauréats de La Ligue de tennis de table pour cette saison, avec les compétitions qui débuteront dans la matinée (10h). Pour rappel, ce tournoi est disputé en six manches (3 aller et 3 retour) et c'est le pongiste le plus régulier (celui ayant remporté le maximum de victoires) qui se voit remettre le trophée de champion. À ce petit jeu, c'est Wasiim Gukhool qui tient les rênes, lui qui sera très difficile à battre. « Il est actuellement dans une forme éblouissante. Ce sera très dur pour ces adversaires de lui barrer la route. Je pense qu'il remportera cette Ligue, sauf énorme défaillance », a indiqué l'entraîneur national, Rajessen Desscann.

Ce dernier soutient toutefois que le leader au classement devra se méfier de Jason Pontoise ou encore Allan Arnachellum. « Ces deux pongistes sont capables de sortir de belles prestations. Ils ne viendront certainement pas en tant que victimes expiatoires et ils donneront forcément du fil à retordre à Wasiim (Gukhool). Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, même si je pense que ce sera très difficile pour eux d'arrêter sa marche en avant. » Wasiim Gukhool, N°1 de Maurice, est bien placé pour accrocher un nouveau titre à son tableau de chasse. En deuxième division, c'est Christopher Soobrayen qui tient le bon bout, lui qui devra toutefois se méfier de Vimal Basanta Lala et Caroline Ramasawmy. Cette dernière est d'ailleurs capable, dans un bon jour, de déjouer les pronostics. Mais là encore, Soobrayen possède une belle marge.

À noter que le 18 courant se tiendra le National Double Open Championship (Double hommes, dames et mixtes). Le dimanche 25 septembre, un tournoi spécialement organisé pour les divisions 3 et 4 sera organisé. Le but étant d'apporter plus de compétitions au niveau local, surtout chez les jeunes. « Ce tournoi aura lieu pour définir qui seront ceux qui feront partie de ces deux catégories. Bien évidemment, les 24 joueurs de première et deuxième division ne sont pas concernés. Nous voulons beaucoup plus de compétitions, ce qui contribuera à rendre les joueurs encore plus performants », a conclu Rajessen Desscann.