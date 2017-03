TENNIS DE TABLE - LIGUE DE L'AMTT : Pontoise et Arnachellum au coude à coude

Jason Pontoise et Allan Arnachellum ont terminé la deuxième journée de la ligue à égalité, avec 21 points chacun, ce qui leur donne, en attendant la troisième journée de la compétition, la tête du championnat de tennis de table. De son côté, Miguel Inguil se positionne comme un prétendant au titre en D2.

On savait que la lutte serait serrée. Mais Jason Pontoise semble bien parti pour jouer les trouble-fête en D1. Avec 10 victoires pour une seule défaite, le pongiste occupe la tête du classement. Allan Arnachellum, tenant du trophée, se retrouve dans son sillage, avec le même nombre de points.

Le duo de tête doit toutefois se méfier au prochain tour de Faiz Baboolall, en embuscade avec 19 points pour huit victoires en 11 sorties. Wassiim Gukhool, autre prétendant, se retrouve à trois unités du podium, à égalité de points avec Pratna Jalim (18 points).

Dans la deuxième partie du tableau, Vimal Basanta Lala, Ruqqayah Kinoo et Oumar Ahmed se retrouvent déjà en difficultés après deux journées. Il faut dire que ce dernier n'a enregistré aucun point jusqu'ici, étant absent du pays.

En D2, Miguel Inguil semble avoir déjà validé son ticket pour la D1, même s'il n'est pas à l'abri d'une remontée de Zayyan Sheik Hossen. Si Inguil compte 24 points pour 12 victoires en autant de sorties, son adversaire a laissé filer deux matches et possède 22 unités sur les 24 possibles. Tout comme Vishal Dindoyal, lui aussi bien placé pour décrocher un ticket pour la D1.

La D3 semble l'affaire de Ryan Desscann. Il possède, après deux journées, 21 points, soit trois unités de mieux que Kevin Guan et six de plus qu'Ivana Desscann. En quatrième division, Ryan Sahajasein (21 points), Michel Schouppe (21 points) et Yashveer Hurkoo (20 points) semblent eux aussi bien partis pour passer à l'étage supérieur. Il leur faudra cependant confirmer au cours des prochaines manches, qui ne s'annoncent pas faciles pour eux comme pour les autres leaders.