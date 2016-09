TENNIS DE TABLE — LIGUE NATIONALE (DIV 1 ET 2): Wasiim Gukhool sacré comme attendu

La Ligue Nationale de première et deuxième division de tennis de table a connu son dénouement dimanche dernier au complexe sportif de Beau-Bassin avec les sacres de Wasiim Gukhool et Christopher Sooprayen. Ces derniers ont fait respecter la logique dans leurs divisions respectives.

Wasiim Gukhool a fait parler son savoir-faire lors de cet ultime et dernière manche, faisant preuve de beaucoup de maîtrise pour s'approprier la victoire finale. Tenant du titre, il a terminé invaincu en 28 rencontres. « C'était quasiment une certitude de le voir conserver son titre. Après son revers en demi-finale du Mauritius Duty Free Paradise Open, sa victoire en première division lui a vite permis de rebondir », indique l'entraîneur national Rajessen Desscann. Ce dernier a tenu à préciser que les autres adversaires ont tout tenté mais rien n'a pas marché. « Il a conservé son titre avec la manière, en étant sûr de sa force et en restant très appliqué et concentré. Il est très difficile à battre dans ses circonstances », a soutenu notre interlocuteur.

C'est Allan Arnachellum qui a pris la deuxième place en remportant une 25e victoire en 28 rencontres pour trois défaites, dont deux face à Wasiim Gukhool et une autre contre Pontoise lors de la manche aller. La troisième place est revenue à Oumar Ahmed qui a rendu un bilan de 23 victoires pour seulement cinq défaites. Nous retrouvons ensuite Jason Pontoise (4e) et Faiz Baboolall (5e), tous deux auteurs de 21 victoires pour sept défaites. « Il ne faut pas oublier la belle prestation de Prathna Jalim, seule pongiste féminine engagée dans la première division ayant terminé à la 6e place. C'est vraiment bien », a soutenu notre interlocuteur.

Dans la deuxième division, Christopher Sooprayen, leader avant la dernière journée, a été exact au rendez-vous avec 32 victoires sur 34 matches disputés. Vimal Basanta Lala a pris la deuxième place (28 victoires en 34 matches) alors que la jeune Ruqayyah Kinoo est venue compléter le podium (38 victoires en 34 matches). Caroline Ramasawmy a terminé au pied du podium avec 27 succès. À noter qu'aujourd'hui, nous aurons droit à la MTTA Doubles Tournament 2016 (double hommes, dames et mixtes) qui débutera à partir de ce matin (10h). « C'est important pour les pongistes de s'exercer en double. Dans plusieurs compétitions notamment au niveau international, beaucoup de médailles peuvent être remportées en double. Ça fait partie de leur apprentissage et nous essayons de créer une certaine alchimie entre les pongistes. C'est très important d'un point de vue tactique », a précisé Rajessen Desscann.

Pour rappel, un tournoi spécialement organisé pour les divisions 3 et 4 et 5 aura lieu le 25 septembre, toujours au complexe sportif de Beau-Bassin. Le but étant d'apporter plus de compétitions au niveau local, surtout chez les jeunes. « Ce tournoi aura lieu pour définir qui seront ceux qui feront partie de ces deux catégories. Bien évidemment, les 24 joueurs de première et deuxième division ne sont pas concernés. Nous voulons beaucoup plus de compétitions, ce qui contribuera à rendre les joueurs encore plus performants. À la base, nous voulions uniquement faire une ligue pour deux divisions (3 et 4) mais une 5e ligue sera l'ordre du jour », a conclu Rajessen Desscann.