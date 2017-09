TENNIS DE TABLE - PRÉPARATION : Du frottement à l’étranger pour les Mauriciens

En vue des Jeux des îles 2019 qui se tiendront à Maurice, cinq pongistes ont signé une année dans des clubs étrangers afin de continuer leur préparation. Le champion de Maurice Allan Arnachellum, Caroline Ramasawmy, Brian Chan Yook Fok et Prathna Jalim joueront à l’île de la Réunion.

Si les deux premiers évolueront dans le même club, soit le Petite-Ile Cp, quant à Chan Yook Fok et Jalim, ils représenteront les couleurs du club de la Cressonnière. À savoir que cette saison ce club a réalisé un doublé en féminin et en équipe. Le 21 septembre, Allan Arnachellum et Caroline Ramasawmy mettront le cap sur l’île soeur pour leur premier match. Les frais concernant les déplacements et le logement des Mauriciens seront pris en charge par le club réunionnais.

La dernière à avoir signé dans un club étranger est Widaad Gukhool. Cependant, celle-ci, contrairement à ses compatriotes, met le cap sur la Suède au Lyckeby BTK de Karlskrona, qui évolue en Division 2. Cinq fois championne de Maurice, Gukhool aura l’occasion d'être confrontée aux pongistes européens.

Selon l’entraîneur national, Rajessen Descann, ce sera une opportunité unique pour les pongistes de se jauger face aux étrangers. Avec l’arrivée du nouveau directeur technique national, Cédric Rouleau en début de juillet, les négociations avec les clubs de l’île sœur a été plus facile pour les Mauriciens. « Depuis deux mois, j’ai vu un grand changement par rapport aux nouvelles techniques que Cédric a mises en place. Je peux dire qu’il fait du bon travail jusqu’ici », déclare Rajessen Descann.

À noter que Cédric Rouleau a signé un contrat d’un an, renouvelable.