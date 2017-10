TENNIS DE TABLE - RESTRUCTURATION DU STAFF TECHNIQUE DE L'AMTT : Isabelle Lindor-André nouveau coach national

L'Association mauricienne de tennis de table (AMTT) est passée à la vitesse supérieure depuis l'arrivée du Français Cédric Rouleau qui officie en tant que Directeur Technique National (DTN). Depuis mercredi dernier, les choses ont beaucoup bougé avec le comité directeur qui a avalisé, le nouvel organigramme, avec notamment l'arrivée d'Isabelle Lindor-André, à la tête de la sélection nationale féminine.

Cette dernière est loin d'être une inconnue au bataillon. Plusieurs fois championne de Maurice de la discipline et médaillée d'or aux Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) de 2003 à Maurice en double mixte (au côté de Rajessen Desscann), elle s'est également illustrée sur le plan africain et détient aussi un ITTF Level 1 Coaching Course. "C'est la personne appropriée pour cette fonction. Elle apportera toute son expérience et aussi une touche féminine dans le staff", explique son prédécesseur à ce poste, Rajessen Descann.

Il a d'ailleurs précisé que "c'est la première fois dans l'histoire du tennis de table qu'une femme occupe le poste de coach national. Cela ne s'était jamais produite auparavant." Elle aura le soutien de Patrick Sahajasein qui sera chargé de l'équipe masculine après voir tenu le rôle de directeur technique fédéral au sein de l'AMTT ces dernières années. Rajessen Desscann, qui a passé 10 ans en tant qu'entraîneur national après avoir connu une carrière sportive bien remplie, a pour sa part franchi un nouveau palier. "J'occuperai désormais le poste de technical manager de la fédération. Ce qui veut dire que je serai aussi en charge des relations internationales. J'épaulerai aussi la fédération dans leur démarche administratif et je servirai de liaison entre les entraîneurs nationaux et l'AMTT", a confessé notre interlocuteur.

Son premier défi sera d'aider à l'organisation des Championnats d'Afrique de l'Est qui auront lieu à Maurice au mois de décembre. "Je me sens prêt pour cette nouvelle aventure. J'ai arrêté ma carrière de joueur après ma médaille d'or en simple hommes aux JIOI de 2007 à Madagascar et par la suite, j'ai commencé à entraîner. Je vais, comme à mon habitude, donner le maximum pour ma discipline", a-t-il conclu.

Tournoi International des Aiglons les 28-29 courant

Onze pongistes prendront part du 28 au 29 octobre au tournoi international des Aiglons à La Réunion. Il s'agit de Brian Chan Yook Fo, Wasiim Gukhool, Jason Pontoise, Allan Arnachellum, Ryan Desscann, Zayyan Sk. Hossein et Faiz Baboolall chez les garçons et Prathna Jalim, Ivana Desscann, Caroline Ramasawmy et Anastasia Chowree chez les filles. Ils seront accompagnés du DTN. La délégation quitte la pays ce jeudi 26, alors que la compétition débutera samedi avec le tournoi par équipes et le tournoi individuel Open le lendemain. Cette compétition réunira des pongistes de l'île soeur, Mayotte, Maurice et de France. Le niveau sera très relevée comme lors des précédentes éditions, et les locaux auront à sortir le grand jeu et faire montre de beaucoup d'autorité pour damer le pion des forces en présence.