TENNIS DE TABLE Saison 2017: Renforcer la présence africaine

Le calendrier d’activités de l’Association mauricienne de tennis de table (AMTT) pour la saison 2017 n’a pas encore été défini. Mais les techniciens se sont déjà penchés sur les grandes lignes de ce que ressemblera la prochaine saison. L’objectif, pour les techniciens, passe par un renforcement de la présence des pongistes mauriciens sur la scène africaine.

Championnats d’Afrique : maintenir la lancée

Les Mauriciens se comportent généralement très bien en Afrique. « Nous sommes régulièrement montés sur le podium ces dernières années », explique l’entraîneur national Rajessen Desscann. L’objectif est donc de rester proche des puissances continentales. « L’Égypte, le Nigéria, la Tunisie et l’Algérie sont proches de l’Europe et ont donc un avantage certain sur nous. » Mais, en avril prochain, la sélection mauricienne tentera de ramener au moins une médaille. « Nous avions pris la médaille de bronze du tournoi par équipes l'année dernière. Nous devons au moins espérer revenir avec une nouvelle médaille. »

Jeux de la Francophonie : Engranger de l'expérience

Les Jeux de la Francophonie, «d'un tout autre niveau », selon Rajessen Desscann, serviront surtout à exposer les pongistes aux compétitions internationales. « La concurrence est rude. Mais les joueurs seront préparés en conséquence. » A priori, pas d'objectif fixé, mais l'idée est de faire le maximum de rencontres. « Les joueurs auront plus de matches dans les jambes. Cela leur servira pour la suite. » En juillet prochain, en Côte d'Ivoire, Maurice devra donc tenter de créer l'exploit. « Ce sera difficile, mais les joueurs recevront les meilleures conditions d'entraînement pour affronter la compétition. »

World Junior Circuits : en prospection

L'AMTT souhaite, au delà de la simple participation aux Jeux de la Francophonie, donner plus de temps de jeu à ses pongistes. Les Mauriciens pourraient donc se retrouver en action sur quelques étapes du ProTour de la Fédération internationale ou encore au World Junior Circuit.

« C'est une possibilité qui existe en ce moment. » L'AMTT pourrait donc se tourner vers les pays africains et asiatiques. « Nous nous pencherons sur la question le moment venu », ajoute Rajessen Desscann.

Stages : un seul en 2017

L'AMTT tiendra un seul stage à l'étranger en 2017. Selon toute vraisemblance, deux pistes sont étudiées en ce moment. « Nous avons le choix entre la Chine et la France », avance l'entraîneur national. La question est donc de savoir qui sont ceux qui seront de la partie.

Baby Ping Elite : deux sorties, quatre entrées

Le projet Baby Ping Elite continue à prendre de l'ampleur. Cette année, deux joueuses de la structures ont obtenu leur entrée au sein de la structure d'entraînement de la sélection nationale. Pratna Jalim et Loriee Yee Kin Sien quittent donc l'antichambre de l'élite nationale et arrivent chez les seniors.

Par contre, quatre joueurs font leur entrée. Ryan Sahajasein, Soham Gooljar, Tanya Lo Chun Pung et Maëna André intègrent le projet Baby Ping Elite. « Il faut savoir que le Baby Ping Elite n'est pas un projet annuel. Un joueur n'y est intégré qu'après de longues observations et après que ce dernier ait atteint les objectifs que nous fixons », note le technicien.

JIOI 2019 : une présélection de 22 joueurs

22 joueurs ont été appelés en présélection en vue des JIOI. « C'est vrai qu'il s'agit d'un groupe élargi, que nous avons établi afin de pouvoir travailler sur des objectifs à court et à long

termes », explique encore Rajessen Desscann. L'apport de sparring partners sera sollicité. Là encore, plusieurs pistes seront à l'étude. « Nous avons des contacts en Europe et en Asie. Nous espérons pouvoir concrétiser la venue de joueurs étrangers au plus vite afin que le maximum de joueurs de puisse bénéficier de la relance. »

Sur le plan local : cinq divisions au menu

Sur le plan local, les pongistes auront droit à un nouveau format de compétition, l'AMTT ayant décidé de passer de trois à cinq divisions pour l'année 2017. Le coup d'envoi de la compétition aura lieu en février. « Ce genre de tournoi servira aux joueurs, qui accumuleront du temps de jeu », avance Rajessen Desscann.