TENNIS DE TABLE : Vimal Basanta Lala aux commandes

Le tennis de table mauricien a un nouvel homme fort en la personne de Vimal Basanta Lala. Ce dernier a été conduit à la tête de l'Association mauricienne de tennis de table (AMTT) à la suite de l'assemblée générale élective du 21 décembre dernier.

Vimal Basanta Lala, qui occupait, au cours du précédent mandat, le poste de secrétaire de l'Association, souhaite continuer le travail entrepris par Ashita Beenessreesingh, l'ancienne présidente. « C'est un travail de continuité. Nous allons nous concentrer sur la formation et les JIOI 2019 », explique-t-il.

Dans la foulée, il soutient que l'AMTT souhaite de plus en plus se positionner sur le plan africain. « Nous sommes régulièrement sur la plateforme africaine. Nos pongistes sont souvent sur le podium et arrivent à tenir tête aux forces continentales. »

Pourtant, le rêve de voir un pongiste mauricien briller sur la scène continentale n'est pas abandonné. « C'est un objectif très dur à atteindre. C'est difficile pour nous de nous frayer un chemin jusqu'à l'or avec la présence de l'Égypte et l'Algérie. Mais comme je l'ai mentionné, les Mauriciens sont souvent sur le podium. On est sur la bonne voie. »

Il aura, à ses côtés, une équipe remaniée. Ainsi, Ian Tse Tan Yan occupera, pour les quatre prochaines années, le poste de vice-président. Ashita Beenessreesingh, pour sa part, a hérité du secrétariat. Charles Chan Tung sera son assistant.

Ah Kam Li Fap Kien est toujours en poste à la trésorerie, avec, pour assistant, Oumesh Gopall. Philippe Hao Thyn Voon, l'actuel président du Comité olympique mauricien (COM), a été désigné PRO de l'AMTT.

Nushrat Gunnoo a été conduite au poste de membre, alors que Rajessen Desscann a été co-opté au sein du comité directeur. « L'équipe est plus ou moins la même que la précédente. Donc, le travail continue pour nous. »

On note, cependant, le retrait de l'ancien vice-président, Didier Hao Thyn Voon, absent du pays. « Il reste en contact permanent avec nous. D'ailleurs, il est l'un des maillons forts de l'équipe », conclut Vimal Basanta Lala.

Le bureau

Président - Mr Vimal Basanta Lala

Vice-président - Mr Ian Tse Tan Yan

Secrétaire - Ashita BEENESSREESINGH

Assistant-secrétaire - Charles Chan Tung

Trésorier - Ah Kam Li Fap Kien

Assistant-trésorier - Oumesh Gopall

PRO - Philippe Hao Thyn Voon

Membre - Nushrat Gunnoo

Membre co-opté - Rajessen Desscann