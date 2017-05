TENNIS - YOP OPEN 2017 : Jacob Rasolondrazana sacré 

Comme l'on pouvait s'y attendre, le Malgache Jacob Rasolondrazana a remporté samedi dernier au club de Rose-Hill le simple messieurs du Yop Open 2017. Il s'est imposé en finale en deux sets, 6-3 et 7-6 face à son compatriote Jean-Richard Randriamanantsoa. Ce dernier a perdu sa couronne, lui qui s'était imposé l'an passé en l'absence de Jacob Rasolondrazana. Après avoir perdu assez largement le premier set (3-6), le finaliste malheureux s'est rattrapé au deuxième, menant à un moment par six jeux à cinq (6-5). Toutefois, Jacob a trouvé les ressources pour égaliser puis faire la différence au tie-break. Le gaucher récupère son bien avec panache alors que Jean-Richard, l'éternel second, devra se refaire une santé lors du prochain tournoi.

En féminin, Céline Wan a remporté le titre chez les U16 en s'offrant le scalp de Malika Ramasawmy, 6-3 et 6-4. Elle a succédé à Astrid Tixier. Malika Ramasawmy a, pour sa part, été sacrée dans sa catégorie d'âge, soit les U14, s'imposant sur le score de 6-4, 7-7 (2) et 6-2 contre Shelly Lai. Chez les juniors, le Malgache Johan Randriamanalina a dominé Jake Lam en finale U14 en deux manches, 6-4 et 7-5 vendredi dernier. Le lendemain, ce fut au tour du Mauricien de se reprendre, lui qui a pris la mesure de Sébastien Liu en deux sets, 6-2 et 6-3. La surprise de cette année aura été la réintroduction d'un tableau U8 féminin, qui était au point mort durant les quatre à cinq dernières années. C'est Celia Todesco qui a été sacrée dans cette catégorie en finale contre Solene Lefebure, 1-4, 4-2 et 7-3. À noter que la pluie est venue jouer les troubles fêtes durant cette compétition. Au total, 392 rencontres ont été disputées.

Les résultats

Simple messieurs

Jacob Rasolondrazana b. Jean-Richard Randriamanantsoa, 6-3, 7-6

Simple dames

Celine Wan b. Malika Ramasawmy, 6-1, 6-3

Double mixte

Jean-Richard Randriamanantsoa/Céline Wan bb. O. Laurent/T. Pyndiah, 6-3, 6-2

Juniors

Simple filles

U16 - Céline Wan b. Malika Ramasawmy, 6-3, 6-4

U14 - Malika Ramasawmy b. Shelly Lai, 6-4, 7-7 (2), 6-2

U12 - Keira Leung b. Eve Gaillard : 6-1, 7-6 (4)

U10 - Keira Leung b. Solene Lefebure : 1-4, 4-2, 7-3

Garçons

U18 - Anthony Kwok b. Sebastien Liu : 6-1, 6-0

U16 - Jake Lam b. Sebastien Liu : 6-3, 6-3

U14 - Johan Randriamanalina b. Jake Lam : 6-4, 7-5

U12 - Kenrick Lam b. Samuel Ava : 6-2, 6-3

U10 - Loïc Gebert b. Jaden Lim : 4-0, 4-2

U8 - Noah Le Luron b. Maxime de Coriolis, 4-0, 4-2

Doubles

A.Acou/S.Koster bb. S. Janoo/T.Ramyead, 6-3, 6-0