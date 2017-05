TENNIS YOP OPEN : Jacob Rasolondrazana renoue avec le succès

Battu sur gazon en demi-finale du tournoi précédent (Gymkhana) par l’éventuel vainqueur, le Roumain Daniel Bazu, le Malgache Jacob Rasolondrazana a renoué avec le succès sur terre battue aux dépens de son compatriote Jean-Richard Randriamanantsoa samedi dernier en finale du simple hommes du Yop Open au Club de Rose-Hill. Il l’emporte 6-3, 7-6. Chez les dames, Céline Wan Min Kee a profité du champ libre pour s’imposer doublement en U16 et en simple dames face à Malika Ramasawmy.

Ce tournoi a connu son dénouement en l’espace d’une semaine (22-29 avril), mais les vainqueurs se sont imposés parfois entre les gouttes sous un ciel pluvieux. Outre la victoire de Jacob Rasolondrazana dans le simple hommes, le tournoi a donné lieu à quelques surprises dans les plus jeunes catégories, notamment avec l’élimination de quelques têtes de séries, dont Sébastien Koster (1) et Aaron Rawa (2) en demi-finales des U12 par Samuel Ava et Kenrick Lam respectivement. Ce dernier remporte la finale 6-2, 6-3.

De leur côté, Jake Lam et Johan Randriamanalina se sont livré un chassé-croisé, s’affrontant tour à tour en finale U14 d’abord où Randriamanalina l’emporte 6-4, 7-5, puis en demi-finale U16 où Lam le domine 6-4, 5-7, 7-6 (4) avant qu’il n’enlève le titre 6-3, 6-3 face à Sébastien Liu.

Les résultats

Masculin

U8 : Noah Le Luron b. Maxime de Coriolis 4-0, 4-2

U10

1/2 finales

Loïc Gébert (1) b. Rohan Mungla 4-1, 4-2

Jaden Lim Voo Keen (2) b. Rushil Seewoosurun 4-2, 4-2

Finale : Loïc Gébert (1) b. Jaden Lim Voo Keen (2) 4-2, 4-1

U12

1/2 finales

Samuel Ava b. Sébastien Koster (1) 6-3, 6-3

Kenrick Lam b. Aaron Rawa (2) 3-6, 7-6, 6-2

Finale : Kenrick Lam b. Samuel Ava 6-2, 6-3

U14

1/4 finales

Jake Lam (1) b. Aaron Rawa 6-0, 6-3

Lucas Lai Fat Fur b. Rohan Sonah 6-3, 6-3

Auxence Acou b. Calvin Lam 6-1, 6-1

Johan Randriamanalina (2) b. Samuel Ava 6-1, 6-1

1/2 finales

Jake Lam (1) b. Lucas Lai Fat Fur 6-3, 6-0

Johan Randriamanalina (2) b. Auxence Acou 6-2, 6-3

Finale : Johan Randriamanalina (2) b. Jake Lam (1) 6-4, 7-5

U16

1/4 finale

Sébastien Liu (1) b. Kurtik Appadoo 6-1, 6-1

Lucas Lai Fat Fur b. Keane Veerapen 6-4, 6-3

Johan Randriamanalina b. Wayne Wan 6-1, 6-3

Jake Lam (2) b. Auxence Acou 6-2, 6-1

1/2 finales

Sébastien Liu (1) b. Lucas Lai Fat Fur 6-4, 6-1

Jake Lam (2) b. Johan Randriamanalina 6-4, 5-7, 7-6 (4)

Finale : Jake Lam (2) b. Sébastien Liu (1) 6-3, 6-3

U18

1er tour

Anthony Kwok (1) b. Patrick Thomass 6-1, 6-1

Thomas Clark b. Matthieu Bisasur 6-0, 6-0

Sébastien Lui b. Ryan Chakowa 6-0, 6-2

Shaheel Busguth (2) b. Jeffrey Pang 6-2, 6-3

1/2 finales

Anthony Kwok (1) b. Thomas Clark 7-6, 6-3

Sébastien Lui b. Shaheel Busguth (2) 6-2, 6-1

Finale : Anthony Kwok (1) b. Sébastien Liu 6-1, 6-0

Simple hommes

1/4 finale

Jacob Rasolondrazana (1) b. Thomas Clark 6-0, 6-0

Anthony Kwok b. Jeff Lo 4-6, 6-2, 6-2

Kenny Ah Chuen b. Shaheel Busguth 6-4, 6-0

Jean-Richard Randriamanantsoa (2) b. Hemanshu Rambojun 6-3, 7-6 (3)

1/2 finales

Jacob Ransolondrazana (1) b. Anthony Kwok 6-2, 6-0

Jean-Richard Randriamanantsoa (2) b. Kenny Ah Chuen 6-4, 6-3

Finale

Jacob Rasolondrazana (1) b. Jean-Richard Randriamanantsoa (2) 6-3, 7-6

Féminin

U8

1/2 finales

Célia Todesco b. Chiara Rodati 4-0, 4-1

Solène Lefébure b. Richa Gowreesunkur 4-0, 4-0

Finale : Célia Todesco b. Solène Lefébure 1-4, 4-2, 7-3

U10

1/2 finale

Solène Lefébure b. Célia Todesco 4-2, 3-5, 5-4 (4)

Finale

Keira Leung b. Solène Lefébure 2-4, 5-3, 5-3

U12

1/2 finale

Kelly Leung (1) b. Shelly Lai Man 6-2, 2-6, 6-2

Eve Gaillard (2) b. Celina Lalloo 6-1, 6-1

Finale : Kelly Leung b. Eve Gaillard 6-1, 7-6 (4)

U14

1/2 finales

Malika Ramasawmy (1) b. Chiara Li 6-3, 6-2

Shelly Lai b. Kelly Leung (2) 6-2, 6-4

Finale : Malika Ramasawmy b. Shelly Lai 6-4, 7-6 (2), 6-2

U16

1/2 finale

Malika Ramasawmy b. Tanya Pyndiah 6-1, 6-1

Finale : Céline Wan Min Kee (1) b. Malika Ramasawmy (2) 6-3, 6-4

Simple dames

1/2 finale : Mailka Ramasawmy (2) b. Chiara Li 6-1, 6-1

Finale : Céline Wan Min Kee (1) b. Malika Ramasawmy 6-1, 6-3