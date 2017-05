TENTATIVE DE MEURTRE SUR UNE COLLÉGIENNE : Brandon Cangy reconnu coupable par le jury

Jean Brandon Cangy, un Security Officer de Vacoas poursuivi devant les Assises pour tentative de meurtre sur une collégienne, a été reconnu coupable par le jury samedi. À huit contre un, les membres du jury qui ont suivi le procès ont tranché en faveur de la culpabilité du jeune homme après avoir écouté le summing up du juge Benjamin Marie Joseph. La sentence devrait être connue aujourd’hui.

Lors de son summing up samedi, le juge a rappelé aux membres du jury leur rôle et responsabilité, et est revenu sur des témoignages et preuves qui ont été présentés durant le procès. Étant des “judges of facts”, les jurés ont été appelés à se baser uniquement sur les preuves et témoignages en cour pour prendre leur décision. Par ailleurs, lors de son réquisitoire vendredi, la représentante du Parquet, Me Johan Mootoo-Leckning, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, est revenue sur les différents aspects de cette affaire en mettant en exergue les témoignages et preuves apportés en cour. L’avocat de la défense, Me Ashley Hurrangee, avait lors de sa plaidoirie tenté de convaincre les membres du jury à travers son “closing speech” que ceux-ci doivent être satisfaits “beyond reasonable doubt” avant de rendre un quelconque verdict.

Le procès de Jean Brandon Cangy a débuté lundi dernier devant le juge Benjamin Marie Joseph siégeant aux Assises. Une quinzaine de témoins ont déposé dans cette affaire, dont la victime elle-même, qui avait nié avoir eu une quelconque relation avec Brandon Cangy. Le Security Officer, qui avait plaidé non coupable, est défendu par Me Ashley Hurrangee alors que la poursuite est représentée par un panel d’avocats dirigé par Me Johan Mootoo-Leckning.

En cour, cet ancien élève du collège St Marys avait déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer la jeune fille. Jean Brandon Cangy, qui était âgé de 18 ans au moment des faits, était accusé d’avoir tenté de tuer une jeune collégienne le 23 juillet 2012 à Bois-rouge, Pamplemousses, alors que celle-ci revenait de l’école accompagnée d’une amie. Il aurait agressé la jeune fille à l’aide d’un couteau qu’il avait dissimulé sous son t-shirt quand il est venu la rencontrer. Jean Brandon Cangy ne supportait pas que la jeune fille l’ait quitté pour un autre.



GRAND-BAIE : Des psychotropes et Rs 161 000 saisis dans une pharmacie

Les autorités soupçonnaient une pharmacie, située rue Sottise, à Grand-Baie, de donner des psychotropes à des clients sans prescription médicale. Le propriétaire, disent-ils, renouvelle son stock trop rapidement, et ce sans donner d’explication plausible. Le ministère de la Santé a ainsi sollicité l’aide de l’ADSU pour faire la lumière sur cette affaire.

Samedi soir, la police a monté une opération en compagnie d’un senior pharmacist exerçant à l’hôpital du Nord. Munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont débarqué à l’All Cure Pharmacy, où ils sont tombés sur le pharmacien de 38 ans. Cet habitant d’Upper Vale a tenté d’empêcher la fouille de son commerce, mais sans succès. Il avait dissimulé une certaine quantité de psychotropes dans sa voiture et dans le store room du commerce. Les hommes de l’ADSU ont saisi 297 capsules de Pregatas-75, 101 comprimés de Lyrica-75, 33 capsules de Cabalin-150, 94 comprimés Cabalin-75, 158 pilules Gabica-100, 60 capsules de Zamudol-50, et un comprimé Nova-75. Ils ont également retrouvé Rs 161 000 dans la caisse de la pharmacie. Cet argent est soupçonné de provenir de la vente de psychotropes. Le pharmacien a gardé le silence sur cette saisie.

Par ailleurs, la police a noté des incohérences dans le Psychotropic Drug Stock Book de la pharmacie, alors que certains documents n’étaient pas à jour. Le nombre de comprimés saisi ne correspond pas aux chiffres inscrits dans le livre. L’ADSU a mis sous scellé les psychotropes et l’argent, tandis que la voiture du pharmacien a été réquisitionnée pour les besoins de l’enquête. Le trentenaire a été conduit le soir au bureau de l’ADSU aux Casernes centrales avec son stock book. Il a fait comprendre aux enquêteurs qu’il compte donner sa version en présence de son avocat. Placé en détention, le suspect a été traduit à la Bail and Remand Court dimanche et était ce matin à nouveau devant la justice, où une accusation provisoire de « possession of dangerous drugs for the purpose of distribution » sera logée contre lui. L’enquête se poursuit sous la supervision du DCP Choolun Bhojoo, assisté du surintendant Sahir Azima.

À BEAU-BASSIN : Les policiers devront consigner leur version cette semaine

Les constables Bisham Golam, 24 ans, et Jean Louise, 26 ans, n’ont pas encore consigné leur version des faits suivant leur accident de la route, survenu dimanche matin à Beau-Bassin. Mais cet exercice devrait intervenir « au courant de la semaine », indique une source proche de l’enquête. Affectés au poste de Coromandel, samedi, les deux policiers étaient entrés en service à 14 heures pour terminer à 11 heures. Comme ils habitent tous deux à Belle-Rose, Jean Louise avait l’habitude de donner un “lift” à son ami sur sa motocyclette. Or, ils se sont rendus au centre communautaire de Coromandel après le travail, où ils ont accès au Wifi gratuitement. Ce n’est qu’aux petites heures du matin qu’ils ont décidé de rentrer chez eux. Après avoir négocié le rond-point aux abords du poste de police de Beau-Bassin, la motocyclette du constable Jean Louise a dérapé pour finir sa course contre un pylône électrique. Les deux policiers étaient grièvement blessés et le deux-roues endommagé.

Mandé sur les lieux de l’accident, le SAMU les a transportés à l’hôpital. La police n’a pu effectuer un alcootest sur le constable Jean Louise à cause de ses blessures. Le personnel soignant a effectué une prise de sang pour analyse. Les éléments de la Scene of Crime Office (SOCO) ont examiné la motocyclette accidentée dimanche et ils devront soumettre un rapport aux enquêteurs bientôt. Même si leur pronostic vital n’est pas engagé, les blessures de Bisham Golam et Jean Louise sont toutefois considérées comme sérieuses. Le premier nommé a notamment eu une fracture à la mâchoire, tandis que son ami s’est fracturé le bassin et la jambe. Ce matin, ils étaient toujours admis aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis.