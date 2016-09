TERRA: Formation de 72 employés en leadership

Faire de ses superviseurs et de ses assistants de meilleurs leaders. Tel est l’objectif du groupe Terra, qui a offert à 72 de ses employés une formation en vue de développer leurs compétences pour gérer et diriger au mieux leurs équipes.

Une cérémonie de remise de certificats a été organisée fin août pour les participants. « Cette formation m’a aidé sur plusieurs points, notamment dans ma façon d’interagir avec mes collègues. J’ai bénéficié d’outils nécessaires afin de constamment m’améliorer en tant que personne, ce qui rejaillira sur mon travail au quotidien », a expliqué Medha Radha-Tatarah, Senior Client Administrator chez AceTer Global Ltd.

Pour la direction de Terra, cette formation s’inscrit dans la perspective du renforcement des capacités en interne en vue de mieux répondre aux attentes de ses partenaires. « L’évaluation effectuée, mais aussi les divers commentaires issus des sessions, témoignent du sérieux qui a caractérisé cette formation. Nos superviseurs et assistants sont aujourd’hui familiers avec les outils qui leur ouvriront, sans nul doute, de nouvelles perspectives dans la conduite quotidienne de leurs tâches et responsabilités au sein du groupe Terra », a soutenu Louis Denis Koenig, Administrative Executive. La formation, lors de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment la capacité de s’adapter au changement ou encore les compétences nécessaires pour gérer les conflits, a été dispensée par The Competency Framework Ltd, détenteur de la franchise Dale Carnegie. De plus, Terra Services Ltd a obtenu l’accréditation de la Mauritius Qualifications Authority afin d’opérer son propre Training Centre. La salle de conférences du groupe, à Belle-Vue, accueillera les formations qui sont au programme pour les employés.