TERRASSON—MEURTRE DE KISTNAMAH RAMANJOOLOO: Les suspects de retour sur le lieu du crime

Une semaine après le meurtre de Kistnamah Ramanjooloo (79 ans) dans sa boutique à Terrasson, La Tour-Kœnig, les suspects ont participé hier à un exercice de reconstitution des faits sous haute tension. Plusieurs unités de la police étaient mobilisées dont la Special Supporting Unit (SSU), la Dog Section et la police régulière.

Des barrages avaient été placés à quelques mètres de la scène du crime pour éviter que le public ne s’approche des suspects. Sharonne Jackson (30 ans), Mohamad Nazeem Emambaccus (35 ans), Aktar Hossenally (34 ans) et Naseer Ali Jeewon (41 ans) sont soupçonnés par la police d’être impliqués dans ce drame. Dans un premier temps, la Major Crime Investigation Team (MCIT) les a conduits au jardin de Plaine-Verte où ils ont expliqué comment ils ont mijoté le plan pour détrousser la septuagénaire après avoir pris leur dose de méthadone le vendredi 14 avril. Sharonne Jackson, voisine de la victime, serait le cerveau de ce meurtre. Elle a fait comprendre à ses complices que Kistnamah Ramanjooloo aimait rendre service et qu’elle serait une cible facile vu son âge.

Alors que le groupe se trouvait à Plaine-Verte le matin, la police a conduit un chauffeur de taxi à Terrasson. Ce témoin a expliqué qu’il avait fait une course pour les suspects et les avait déposés près de la boutique Ramanjooloo à la rue Jacarandas. Il soutient qu’il ne savait rien sur les intentions des suspects. Puis, c’était au tour de Sharonne Jackson de se présenter sur place sous les huées du public. Elle a expliqué au cours de cette reconstitution des faits que le commerce était fermé. Elle est partie au domicile de la victime où elle a lui a fait croire qu’elle voulait une bonbonne de gaz.

Sharonne Jackson est entrée dans la boutique une première fois seule et elle est ressortie par la suite pour prévenir ses complices qu’ils pouvaient passer à l’action. Ces derniers se sont introduits à l’intérieur où ils ont agressé la victime pour ensuite la bâillonner. Le rapport d’autopsie a conclu qu’elle est morte étouffée.

PAILLES: Elle brûle son petit-fils et agresse son fils avec un vase

Dans un accès de colère, une quadragénaire a brûlé son petit-fils de 3 ans et agressé son fils au visage à l’aide d’un vase mercredi. Après une déposition à son encontre, elle a coupé l’alimentation en électricité dans la demeure de son fils.

Un peintre de 23 ans ne comprend toujours pas comment sa mère, âgée de 46 ans, a pu brûler son enfant de 3 ans dans un accès de colère. Cet incident s’est déroulé au domicile de la quadragénaire, à Pailles, mercredi. « Ma maman et moi vivons dans deux maisons différentes mais dans la même cour. Mon fils a l’habitude de se rendre chez elle pour jouer », nous confie le peintre. Le garçonnet, qui fréquente une école maternelle de Pailles, est en vacances scolaires et passe la plupart de ses journées à courir dans la maison. Ce qui n’est pas au goût de sa grand-mère. « Li dir mo zanfan enn malelve e ki bizin dres li », explique le peintre, qui ajoute que « parfwa li zour mo garson me mo pa dir li nanye ».

Le jour de l’incident, le petit garçon s’est rendu dans la cuisine où la quadragénaire faisait des fritures. « Comme c’est un enfant, il n’a cessé de réclamer un gâteau », souligne notre interlocuteur. Excédée par les cris du garçonnet, la grand-mère a alors saisi une spatule couverte d’huile chaude et l’a lancée sur son petit-fils, le brûlant aux bras et à l’estomac. En entendant ses cris, le peintre s’est précipité sur place et a tenté d’empêcher sa mère de faire encore du mal à son enfant. Mais, selon son fils, elle était « comme possédée ». La grand-mère a alors attrapé un vase et l’a lancé sur le jeune homme, l’atteignant à la tête. Père et fils se sont enfuis de la maison.

Accusation provisoire de maltraitance

Ce n’est que quand la maman du garçonnet est rentrée chez elle qu’ils se sont rendus à l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour des soins. « Nous avons dû attendre que mon épouse quitte son travail à Flic-en-Flac pour qu’elle nous emmène à Port-Louis », explique le peintre. Après les soins nécessaires, la victime a obtenu sa décharge le même jour. Muni d’un Formulaire 58, le père s’est alors rendu au poste de police de Pailles pour porter plainte. Quelques heures plus tard, la grand-mère a été arrêtée et traduite au tribunal de Port-Louis, où une accusation provisoire de maltraitance a été logée contre elle. Suite à une nuit passée en détention, elle a été libérée hier après avoir fourni une caution de Rs 6 000.

« Mon fils a peur et ne veut pas marcher seul dans la cour », soutient le peintre. Selon lui, depuis tout petit, il assistait à des scènes de ménage où son père se faisait agresser par la quadragénaire. « Ma mère a un fort caractère », explique-t-il au Mauricien. Depuis le retour de sa mère à la maison hier, il vit dans l’obscurité. « Elle a coupé mon alimentation en électricité. La prise centrale se trouve dans sa maison. Je ne sais plus quoi faire », se désole le jeune homme.

CHEMIN-GRENIER—DÉCÈS D’UN QUINQUAGÉNAIRE: La police soupçonne un « foul play »

Un quinquagénaire avait été retrouvé grièvement blessé le 5 mars aux abords d’une boutique. Il a rendu l’âme à l’hôpital sans que la police n’ait pu l’interroger. Les autorités soupçonnent qu’une agression soit à l’origine de son décès.

À la suite d’une requête le 5 mars, la police de Chemin-Grenier s’était rendue dans une boutique à Lotus Road, où elle était tombée sur Inder Bissessur. Sévèrement blessé et à demi conscient, le quinquagénaire n’arrivait pas à s’exprimer. Il avait été transporté à l’hôpital de Souillac. Le médecin qui avait examiné Inder Bissessur avait confié à la police que la victime « sentait l’alcool ». Le personnel soignant avait recommandé son admission en salle à l’hôpital Jawarharlall Nehru, à Rose-Belle. Pendant 16 jours, le quinquagénaire est resté en observation. Son état de santé étant précaire, la police n’a pu recueillir son témoignage. Inder Bissessur a rendu l’âme jeudi soir et son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital de Candos en vue d’y être autopsié.

La police de Chemin-Grenier a alors interrogé plusieurs personnes, dont les proches du quinquagénaire, pour déterminer ce qui s’est passé le 5 mars. Le frère et le fils de la victime ont donné certains renseignements aux enquêteurs. Il en ressort qu’Inder Bissessur avait un penchant pour la boisson et avait l’habitude de vider quelques verres avec des amis près de la boutique où la police l’avait retrouvé. Le 5 mars, une rixe aurait éclaté entre un dénommé Kamal, résidant à Chamouny, et lui. L’individu n’aurait en effet pas apprécié que la victime lui fasse des remarques désobligeantes. Il l’aurait alors agressé et l’aurait violemment poussé avant de prendre ensuite la fuite en apprenant que la police allait débarquer. Le suspect est activement recherché pour être interrogé. Les enquêteurs n’écartent pas la piste d’un « foul play » dans cette affaire.

BAIE-DU-TOMBEAU—Un jeune de 18 ans arrêté pour attentat à la pudeur sur un enfant

Jean Ashley Sylvester, alias Gromal, habitant la rue Carpes, Baie-du-Tombeau, est soupçonné d’avoir attenté mercredi à la pudeur de l’enfant de 4 ans de sa voisine. Le jeune homme a été arrêté par la police de la localité le même jour après que la mère de la victime ait consigné une déposition au poste. Admis à l’hôpital Jeetoo un peu plus tard, le garçonnet a été examiné par un médecin et un psychologue. Il a pu rentrer chez lui hier après-midi.

Les officiers de la Child Development Unit (CDU) feront un suivi de son cas. Quant au suspect, il a été traduit devant le tribunal de Pamplemousses, où une charge provisoire de « causing a child to be sexually abused » a été retenue contre lui. Il a été placé en cellule policière.

La mère du petit garçon dit « très bien » connaître la famille du suspect, qui habite à quelques mètres de chez elle. Son fils de 4 ans lui a expliqué dans les moindres détails ce que le suspect lui aurait fait subir. « Mo pa oule krwar. Li dir mwa ki Grosmal finn amenn li dan bwa et finn fer malelve ar li. Mo garson frekant zot lakaz depi li ne. Nou ale-vini kouma famiy. Zame mo ti panse ki sa garson-la finn kapav fer enn zafer koumsa », raconte la mère de la victime, furieuse. Selon la mère de l’enfant, son époux était dans ses états en apprenant la nouvelle. « Il était fou de rage, mais il est revenu à de meilleurs sentiments lorsque le suspect a été arrêté. Je demande aux parents de ne plus confier aveuglément leurs enfants à n’importe qui », insiste-t-elle.