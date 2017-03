TERRE-ROUGE : Rs 70 000 volées chez un quinquagénaire

Un quinquagénaire a eu la désagréable surprise de constater que sa maison a été cambriolée hier entre 8h50 et 13h. Un laptop et un smartphone, d'une valeur totale de Rs 70 000, ont été emportés.

ARSENAL : De l'héroïne retrouvée sur un motocycliste

Lors d'une Spider Net Operation sur la route principale d'Arsenal, des hommes de la Bike Patrol, en collaboration avec la SMF, ont intercepté un motocycliste de 25 ans connu des services de police. Ce Lorry Helper habitant Triolet paraissant suspect en présentant son permis, les policiers ont décidé de le fouiller. Ils ont alors retrouvé sur lui deux pilules Nova, dans leur emballage, ainsi qu'un paquet de cigarettes contenant une certaine quantité de poudre suspectée d'être de l'héroïne et un couteau possédant une lame de 14 cm.

GRAND-GAUBE : La maison d'une éducatrice cambriolée

Le domicile d'une éducatrice de 27 ans, habitant Grand-Gaube, a été cambriolé hier entre 8h30 et 14h05. Des bijoux et une somme de Rs 15 000, qu'elle conservait dans une armoire, ont été emportés. Le tout estimé à Rs 90 000.

PLAINE-VERTE : Un butin de Rs 380 000 volé chez un importateur de fruits

Un importateur de fruits de 27 ans, habitant Plaine-Verte, a été victime d'un cambriolage hier entre 13h et 13h20. Des bijoux, cinq montres, un iPhone et une somme de Rs 3 000 ont été emportés, portant le montant du butin à Rs 380 000.

LA ROSA : Un homme meurt après une chute

Dhumuraj Choolun, un habitant de La Rosa âgé de 52 ans, admis samedi dernier dans une clinique privée après une lourde chute, est décédé hier après cinq jours passés dans le coma. La victime, employée dans une firme privée, effectuait des travaux de tuyautage sur le toit de sa maison lorsqu’elle a glissé. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Nehru, à Rose-Belle, avant d’être transférée dans une clinique. L’autopsie pratiquée par le médecin légiste Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès à une fracture du crâne.