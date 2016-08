TERRES DE L’ÉTAT : Un comité de coordination et de suivi institué

Le conseil des ministres, présidé par le Premier ministre suppléant Showkutally Soodhun, a approuvé hier l’institution d’un comité de coordination et de suivi des terres de l’État sous la présidence du secrétaire permanent du ministère de Logement et des Terres.

Le comité aura pour attributions d’assurer que les demandes d’application pour les terres de l’État soient traitées dans les limites définies dans le New Policy Framework, de revoir et de mettre à jour les procédures concernant les applications relatives aux terres de l’État, de faire des propositions en vue de la révision et de l’amendement des législations et des politiques incluant la vente des Pas Géométriques lorsque cela s’avère nécessaire, s’assurer que toutes les terres inutilisées soient utilisées de manière judicieuse et finalement de suivre les progrès accomplis dans l’institution d’un Digital State Land Register.

SMEDA : Mise en œuvre d’un Pre-market Test

La mise en œuvre d’un Pre-market test and certification scheme par la SMEDA a été passé en revue hier par le conseil des ministres. L’objectif de ce plan est d’assister les entreprises à conquérir les marchés additionnels et plus profitables pour leurs produits et d’assurer la livraison de produits alimentaires sains à leurs clients.

Aux termes du plan, une entreprise ayant un chiffre d’affaires ne dépassant pas Rs 10 millions est éligible pour l’obtention d’un don ne dépassant pas Rs 200 000 pour la promotion d’un maximum de cinq produits. Les entreprises doivent être enregistrées à la SMEDA.

De son côté, le ministre des Entreprises et des Coopérative a lancé une campagne de sensibilisation en vue de motiver les petits producteurs à se joindre aux credit unions ou de mettre sur pied leur propres credit unions afin de créer des sources de financement pour leur permettre de lancer des petites entreprises. La campagne sera lancée à Trou-d’Eau-Douce au début de septembre. Le National Institute for Cooperative Entrepreneurship formera les membres des nouvelles credit unions sur la base des principes de la bonne gouvernance.

PORT-LOUIS : 437 colporteurs à la Case Cassée et au Ruisseau du pouce

La municipalité de Port-Louis a pris des dispositions en vue d’installer 437 marchands ambulants de la capitale dans la région de la foire de Monneron (La Case Cassée) et au Ruisseau du Pouce. Les marchands commercialisant des légumes et des produits alimentaires seront accommodés à la foire Monneron alors que ceux qui vendent les autres produits seront installés au Ruisseau du Pouce.