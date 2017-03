TERTIAIRE : Le Pr Dhanjay Jhurry nommé nouveau Vice-Chancelier de l’UoM

Le Pr Dhanjay Jhurry a été nommé nouveau vice-chancelier de l’Université de Maurice hier par le Conseil de l’institution. Il succède au Pr Romeela Mohee dont le contrat est arrivé à terme le 15 décembre dernier. Figure très dynamique dans le domaine de la recherche, le Pr Jhurry compte assumer ses nouvelles fonctions avec beaucoup d’objectivité et de rigueur afin que chaque Mauricien puisse se dire fier de son université.

Dhanjay Jhurry est à la tête de l’ANDI Centre of Excellence for Biomedical and Biomaterials Research (CBBR) qui a été fondé en 2011. Habité par sa passion de la recherche, il a été nommé National Research Chair in Biomaterials and Drugs Delivery. Il a été le premier lauréat du « Best Mauritian Scientist Award » du Mauritius Research Council. À son retour au pays après ses études en France à l’Université de Bordeaux, il s’est joint comme Lecturer en chimie à l’Université de Maurice avant de devenir Associate Professor et le Head du Département de Chimie à la Faculté des Sciences. Le Pr Jhurry détient un Phd en Polymer Chemistry. Il a travaillé sur plusieurs publications scientifiques.

En 2013, la candidature du Pr Jhurry avait été rejetée à la dernière minute et cette affaire avait été portée devant l’Equal Opportunities Tribunal qui avait conclu qu’il devait être choisi. Dans une déclaration au Mauricien ce matin, le nouveau vice-chancelier de l’Université de Maurice explique qu’il est déjà dans cette dynamique de préparation du travail. « Je suis déjà en train de mettre tout le mécanisme en place pour que le travail continue au CBBR. C’est quelque chose que nous avons mis en place avec une grande vision et je ne peux pas tout laisser en place comme ça », dit-il. L’une des priorités du nouveau VC est de rencontrer tout le personnel de l’UoM afin d’effectuer un bon travail. « Je veux que les personnes qui seront appelées à travailler avec moi ressentent toute la motivation qui m’anime et l’esprit que je partage », dit-il. Le Pr Jhurry estime que ce sera au Senior Management, dont il fait désormais partie, de donner l’exemple. « Je veux gagner la confiance de tous ces gens qui attendaient un espoir. Si chacun fait un effort, nous pouvons faire le travail ensemble. Je ferai mon travail dans la plus grande objectivité car je veux faire comprendre que tant que l’UoM va mal, le pays va mal. Donnez-moi les moyens pour arriver jusqu’au bout », dit-il.