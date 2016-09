TEXTILE ET HABILLEMENT : 15 opérateurs exposent la créativité mauricienne en France

Ils sont 15 opérateurs mauriciens dans le domaine du textile et du prêt-à-porter qui participeront à la nouvelle edition, Première Vision du 13 au 15 septembre au Parc des Expositions de Villepinte en France. L'initiative à faire découvrir la créativité mauricienne dans ce secteur revient à Enterprise Mauritius qui veut davantage consolider et élargir ses parts sur ce marché important, compte tenu de la quantité de produits du textile qui y sont exportés.

Pour cet évènement, ils seront quelques 8 petites et moyennes entreprises qui seront présentes. Première Vision est un événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France qui attire quelques 60 000 visiteurs de 130 pays.

Les collections qui seront présentées ont été créées à la suite d'un programme initié par l'institution mauricienne en faveur des PME. Carlin International, dont le nom n'est pas méconnu dans la mode à Paris.

Les créations locales seront présentées dans trois principaux secteurs, à savoir, le manufacturier, le Upper Jeanswear et le tricot. Selon Enterprise Mauritius qui dirige la délégation mauricienne, les clients potentiels pourront découvrir les types de produits conçus par ces entreprises. Concernant le manufacturier, cette section de l'exposition est très importante pour les fabricants de mode. Elle se présente comme une plate-forme qui connecte les acheteurs. S'agissant du Upper Jeanswear, l'on vise le marché du prêt-à-porter. Le point focal reste les dernières tendances de denim. Concernant le tricot, les dernières tendances y seront exposées.

Pour Enterprise Mauritius, les objectifs sont de mettre en avant les collections et le savoir-faire des Mauriciens, consolider et élargir les exportations locales sur le marché français et rehausser la visibilité de Maurice comme un fournisseur de choix pour le textile et l'habillement. C'est suite à des participations régulières à Première Vision que Maurice a affirmé sa position en tant que destination fiable pour les acheteurs français, et a pu trouver un nombre croissant d'acheteurs internationaux.

Première Vision est une plate-forme importante qui réunit les professionnels du secteur de la mode qui dévoileront les dernières tendances et collections. Pour Enterprise Mauritius, c'est une opportunité pour les entreprises locales de se familiariser avec les dernières tendances et collections. Ces entreprises auront aussi l'occasion de discuter avec des acheteurs de plusieurs pays européens en présentant leurs produits de qualité ainsi que leur savoir-faire.

Selon les chiffres, la France est l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour l'Ile Maurice. Les exportations du textile et du prêt-à-porter en France sont estimées à Rs 3,1 milliards en 2015.